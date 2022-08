Gamescom 2022: Games & Cosplays – Bandai Namco stellt sein Line-Up vor

Bereits vor ein paar Wochen bestätigte Bandai Namco Entertainment seine Teilnahme an der Gamescom 2022. Heute stellte der japanische Publisher sein Line-Up vor. Unter anderem wird den Besuchern die Möglichkeit geboten, einen ersten Blick auf den Horror-Titel "The Dark Pictures: The Devil In Me" zu werfen.

Während Branchengrößen wie Sony Interactive Entertainment oder Nintendo in diesem Jahr auf eine Teilnahme verzichten, gab Bandai Namco Entertainment bereits vor ein paar Wochen bekannt, dass das Unternehmen mit einem eigenen Stand auf der Gamescom 2022 vertreten sein wird.

Heute stellte der japanische Publisher sein Line-Up für die diesjährige Gamescom vor und gab bekannt, dass sich die Spieler und Spielerinnen unter anderem über einen Cosplay-Wettbewerb zu From Softwares Rollenspiel-Hit „Elden Ring“ freuen dürfen. Der besagte Contest wird am Samstag, den 28. August 2022 um 13 Uhr starten und in Zusammenarbeit mit Nissa Cosplay im Cosplay-Village in Halle 10.1 ausgetragen.

Wer teilnahmen möchte, sollte sich 30 Minuten vor dem Start des Wettbewerbs an der Bühne des Cosplay-Village einfinden und gleichzeitig die offiziellen Richtlinien des Wettbewerbs beachten. Diese findet ihr hier.

Diese Spiele werden gezeigt

Weiter geht aus der heutigen Pressemitteilung von Bandai Namco Entertainment hervor, dass der Publisher mit insgesamt drei Spielen zur Gamescom nach Köln reisen wird. Zum einen haben wir es hier mit der Management-Simulation „Park Beyond“ zu tun, in der die Spieler und Spielerinnen in die Rolle von visionären Architekten schlüpfen und den Freizeitpark ihrer Träume errichten können.

Ebenfalls mit von der Partie ist der Horror-Titel „The Dark Pictures: The Devil in Me“. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt die TV-Crew von Lonnit Entertainment, die einem dringenden und mysteriösen Anruf eines Mannes mit dem Namen Granthem Du’Met nachgeht. Du’Met verspricht eine Tour durch ein originalgetreu nachgebautes H. H. Holmes-Mörderschloss. Schnell entbrennt hier allerdings ein Kampf auf Leben und Tod.

Nummer Drei im Bunde ist das Rollenspiel „One Piece Odyssey“, das euch auf eine geheimnisvolle neue Insel entführt. Die Gamescom 2022 findet vom 24. bis zum 28. August 2022 statt.

