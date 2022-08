Mega Drive Mini 2: Geht Europa aufgrund der Halbleiter-Knappheit leer aus?

Nachdem das Mega Drive Mini 2 zunächst nur für eine Veröffentlichung in Japan bestätigt wurde, erreichte uns vor wenigen Tagen die Meldung, dass auch nordamerikanische Spieler und Spielerinnen mit der Mini-Konsole bedacht werden.

Lediglich eine Ankündigung für den europäischen Markt ließ bisher noch auf sich warten. Und wie sich derzeit abzeichnet, könnten hiesige Retro-Fans dieses Mal in der Tat in die Röhre schauen. Wie die englischsprachigen Kollegen von Polygon unter Berufung auf eine Stellungnahme von Sega berichten, wird die Auslieferungsmenge des Mega Drive Mini 2 in Nordamerika nämlich lediglich ein Zehntel dessen betragen, was bei vorherigen Retro-Konsolen an den Handel ausgeliefert wurde.

Eine Entwicklung, die die Verantwortlichen von Sega auf die weiterhin anhaltende Knappheit an Halbleitern zurückführen.

Verkauf in Nordamerika lediglich über Amazon Japan

Wie ein Sprecher von Sega ausführte, war ursprünglich geplant, das Mega Drive Mini 2 lediglich in Japan zu veröffentlichen beziehungsweise anzubieten. „Durch die Verwendung des Japan Store-Systems von Amazon stellten wir fest, dass zumindest eine kleine Anzahl von Einheiten über Amazon.com verkauft werden konnte. Daher wurde ein Teil für die Herstellung der nordamerikanischen Version zugewiesen“, so der Sprecher weiter.

Während das Mega Drive Mini 2 in Japan zum Preis von umgerechnet 72 Euro angeboten wird, liegt der Preis in Nordamerika bei knapp 108 US-Dollar. Aufgrund des Versands aus Japan werden zudem 21,99 US-Dollar an Versandkosten fällig. Sowohl in Japan als auch in Nordamerika wird das Mega Drive Mini 2 ab dem 27. Oktober 2022 erhältlich sein. Auf dem System vorinstalliert sind 50 ausgewählte Klassiker der Mega Drive- und Mega CD-Ära.

Was das Ganze für einen möglichen Release in Europa bedeutet, ist zwar weiterhin unklar, gestiegen sein dürften die Chancen auf eine hiesige Veröffentlichung des Mega Drive Mini 2 durch die Aussagen von Sega aber sicherlich nicht. Warten wir dahingehend eine offizielle Stellungnahme von Sega Europe ab.

