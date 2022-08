PS Plus August 2022: Essential-Spiele freigeschaltet und zum Download bereit

PS Plus August 2022:

Seit der Umstellung auf das dreistufige PS Plus-Programm sorgt Sony nicht mehr nur einmal im Monat für einen neuen Content-Drop. Stattdessen werden die Bibliotheken der PlayStation Plus-User in etwa alle zwei Wochen um neue Spiele erweitert. Heute erfolgte die Freischaltung der Essential-Spiele, von der auch Abonnenten der höheren PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium profitieren.

Angekündigt wurden die PS Plus-Spiele für August 2022 schon in der vergangenen Woche, nachdem ein vorheriger Leak die Überraschung für Sony zunichte machte. Ab sofort herunterladen können PS Plus-User ab der Essential-Stufe demnach „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“, „Yakuza: Like a Dragon“ und „Little Nightmares“.

PS Plus im August 2022

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5 / PS4)

Veröffentlicht im September 2020

Metascore: 89

Userscore: 8,7

Preis im PlayStation Store: 54,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Yakuza: Like a Dragon (PS5 / PS4)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 84

Userscore: 8,1

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Little Nightmares (PS4)

Veröffentlicht im April 2017

Metascore: 78

Userscore: 8.1

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sobald ihr die PS Plus-Spiele für August 2022 in die Bibliothek eures PSN-Kontos gepackt habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, solange eure PlayStation-Plus-Mitgliedschaft aktiv ist. Lasst ihr die Frist verstreichen und nehmt die Games nicht bis zum nächsten Wechsel im kommenden September in Anspruch, könnt ihr die Spiele bei Bedarf nur noch käuflich erwerben.

Etwas anders funktioniert die Verfügbarkeit in den Bibliotheken von Extra und Premium. Zwar sind die Spiele darin nicht in allen Fällen dauerhaft verfügbar und können mit der Zeit entfernt werden. Allerdings müssen sie nicht unverzüglich einzeln in Anspruch genommen werden.

Wann werden die nächsten Essential-Spiele angekündigt?

In der nächsten oder übernächsten Woche werden voraussichtlich die PS Plus-Spiele für die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium angekündigt. Doch auch reine Essential-Kunden können sich bereits die nächsten Termine im Kalender einkreisen.

Langjährige Kunden werden es wissen: Mit nur wenigen Ausnahmen werden neue PS Plus-Spiele – zumindest die Games, die mittlerweile ein Bestandteil von Essential sind – am ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche – oft nach einem vorhergehenden Leak.

Für September 2022 bedeutet das: Mit der Ankündigung der Essential-Spiele ist am 31. August 2022 zu rechnen – voraussichtlich im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr. Die Freischaltung erfolgt eine Woche später am 6. September 2022 zwischen 11 und 12 Uhr.

Kostenlos ist PlayStation Plus natürlich nicht. Auf das Jahr gerechnet werden abhängig von der Stufe zwischen rund 60 und 120 Euro fällig. Welche Vorteile und Bestandteile die einzelnen Optionen bieten, haben wir in der hier verlinkten Meldung zusammengefasst.

