We Are OFK: Trailer zum interaktiven Musikspiel verrät den Erscheinungstermin

We Are OFK:

Mit "We are OFK" bringt eine kleine Indie-Pop-Band einen autobiografischen Film als Spiel heraus. Seit heute ist bekannt, wann der Indie-Titel auf den Markt kommt.

Das Indie-Studio Team OFK gab heute das Erscheinungsdatum von „We Are OFK“ bekannt. Am 18. August erscheint das Musik-Biopic für PS5, Nintendo Switch und PC.

Eine Episode pro Woche

In diesem interaktiven Musikabenteuer wird die Geschichte einer Indie-Pop-Band erzählt, die ins Musikgeschäft einsteigen will. Fünf Episoden darf der Spieler durchleben, in denen beeinflussbare Dialoge mit einer Star-Besetzung enthalten sind. Zu Beginn wird allerdings nur eine Episode verfügbar sein. Woche für Woche kommt dann eine weitere Episode hinzu.

Die Handlung führt euch durch verschiedenste Orte in Los Angeles, wobei das Entwicklerteam den Boba-Laden favorisiert. Dabei müsst ihr verschiedenste Entscheidungen treffen, wozu unter anderem das Beantworten von Textnachrichten gehört.

Mit diesem Spiel wollte Team OFK einen „kleinen autobiografischen Film“ erschaffen. Damit möchten sie zeigen, wie anspruchsvoll die Musikproduktion ist. Sie weisen darauf hin, dass die meisten Musiker niemals erfolgreich werden und Musikfilme nur inspirierende Geschichten erzählen. Deshalb geben sie einen Einblick in ihre Hobbyband, um alle dabei entstehenden Herausforderungen zu zeigen. Dazu gehört zum Beispiel die Aufnahme eines Videos oder der Alltag mit dem normalen Job.

Zeitgleich nutzen sie den Indie-Titel dazu, um auf ihre Songs aufmerksam zu machen. Bald möchten sie nämlich ihre erste EP herausbringen.

Um den Termin zu verkünden, hat Team OFK heute einen Trailer hochgeladen. Schaut ihn euch hier an:

Weitere Meldungen zu We are OFK.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren