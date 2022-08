EA: Need for Speed, Dead Space-Remake und weitere Titel für das Fiskaljahr 22/23 bestätigt

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts bestätigte der US-Publisher Electronic Arts noch einmal verschiedene große Titel für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023. Darunter Spiele wie das neue "Need for Speed" von Criterion Games, das Remake zu "Dead Space" oder "FIFA 23".

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts blickten die Verantwortlichen ein wenig in die nahe Zukunft und bestätigten noch einmal verschiedene Titel, die im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) veröffentlicht werden sollen.

In diesem Quartal werden dank „FIFA 23“ auf der einen und „Madden NFL 23“ vor allem sportlich veranlagte Spieler und Spielerinnen auf ihre Kosten kommen. Weiter geht es im dritten Quartal des Geschäftsjahres (1. Oktober bis 31. Dezember 2022) mit dem nächsten Ableger der „NHL“-Reihe sowie dem neuen „Need for Speed“, das sich zur Zeit bei den Entwicklern von Criterion Games in Entwicklung befindet.

Da das neue „Need for Speed“ weiterhin auf seine offizielle Präsentation wartet, können wir davon ausgehen, dass zwischen der Vorstellungen und dem Release des Rennspiels nicht allzu viel Zeit vergehen wird.

Zwei weitere Titel warten auf ihre Enthüllung

Für eine Veröffentlichung im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 und somit im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2023 vorgesehen ist zum einen das von EA Motive entwickelte Remake zum Horror-Klassiker „Dead Space“. Ebenfalls für einen Release im vierten Quartal bestätigt wurden das neue „PGA Tour“, „Super Mega Baseball“ sowie zwei bisher noch namenlose Titel.

Spekuliert wird, dass sich unter diesen „Star Wars Jedi Survivor“ von Respawn Entertainment oder der vierte Ableger der „Skate“-Reihe befinden könnten. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird das neue „Skate“ in Form eines Free2Play-Titels ins Rennen geschickt, um schon zum Launch eine möglichst große Zielgruppe ansprechen zu können.

Quelle: EA

