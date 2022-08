Elden Ring: Riesiger Erfolg auf Youtube – Plattform zeigt Statistiken

„Elden Ring“ gehört zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres, was sich auch in den Zugriffen auf Youtube widerspiegelt. Dort konnte das neuste Werk von From Software sogar eine ganze Riege anderer Blockbuster in den Schatten stellen.

In nur 60 Tagen generierte „Elden Ring“ auf Youtube nicht weniger als 3,4 Milliarden Videoaufrufe, wie Youtube Gaming auf Twitter mitteilt.

Zum Vergleich: „Grand Theft Auto 5“ kam in den ersten 60 Tagen auf „nur“ 1,9 Milliarden Aufrufe, allerdings liegt der ursprüngliche Launch schon viele Jahre zurück.

Ebenfalls verglichen wurde der Erfolg mit „Red Dead Redemption 2“, das im Zeitraum der Veröffentlichung auf 1,4 Milliarden Videoaufrufe kam, und „Super Mario Odyssey“ mit 828 Millionen Views. Bei „Zelda: Breath of the Wild“ waren es 638 Millionen und bei „Skyrim“ 456 Millionen Videoaufrufe.

Die häufigsten Bosse und Klassen in Uploads

Die Zahlen lassen sich einer Grafik entnehmen, in der ebenfalls eine Auswertung der verschiedenen Bosse von „Elden Ring“ bzw. der Upload-Häufigkeit vorgenommen wird. Margit konnte den Spitzenplatz erobern, während der Samurai als meistgenutzte Klasse in den Uploads auftauchte.

Gather ‘round Tarnished! Let’s look at the breakdown of how Elden Ring garnered 3.4 billion video views in 60 days, making it one of the biggest launches ever on YouTube ⚔️ pic.twitter.com/252qjZsmOv — YouTube Gaming (@YouTubeGaming) August 2, 2022

Das von hohen Wertungen begleitete Action-Rollenspiel von From Software wurde am 25. Februar 2022 veröffentlicht und hat sich bis zum Ende des Geschäftsjahres des Publishers Bandai Namco, also bis Ende März 2022, ganze 13,4 Millionen Mal verkauft.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Weitere Spiele, die auf diesem Universum basieren, könnten folgen. Im vergangenen März hieß es von offizieller Seite, dass die Marke weiter ausgebaut wird, wobei sich die Pläne nicht nur auf Spiele beschränken sollen.

