Madden NFL 23: EA gelobt nach dem fehlerhaften Madden NFL 22 Besserung

Mit „Madden NFL 23“, das in diesem Monat unter anderem für die PlayStation-Konsolen erscheinen wird, geht die vor allem in Nordamerika ungemein erfolgreiche Serie in ihre nächste Runde.

Fans der Reihe werden sich sicherlich noch mit Unbehagen an „Madden NFL 22“ zurückdenken, das im vergangenen Jahr mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen hatte. Die Bugs reichten von fehlerhaften Menüs bis hin zur Möglichkeit, den Ball für einen Touchdown ins Aus zu treten.

Fehler, die dem Spielspaß natürlich schnell einen Strich durch die Rechnung machen konnten. Wie Electronic Arts im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts versicherte, haben die Entwickler aus diesem Szenario entsprechende Lehren gezogen und möchten „Madden NFL 23“ in einer möglichst fehlerfreien Version veröffentlichen.

Entwickler sind zuversichtlich

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass unser Spiel für Madden 23 die ausgefeilteste Version von Madden sein wird, die wir seit langem hatten“, sagte Madden Senior Producer Clint Oldenburg in einem Interview mit IGN. „Was ich nicht sagen werde, ist, dass es perfekt wird. Aber ich werde sagen, dass das Team immer noch danach strebt, Perfektion zu erreichen. So schwer das auch sein mag. Das ist unser Ziel.“

„Der finale Feinschliff ist unsere oberste Priorität, und wir wissen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen können, wenn unsere Spieler glauben, dass unser Spiel ein fehlerhaftes Erlebnis ist“, heißt es hierzu weiter. In wie weit die Entwickler von EA Tiburon in der Lage sein werden, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, erfahren wir in Kürze.

Related Posts

So wird „Madden NFL 23“ hierzulande ab dem 19. August 2022 erhältlich sein.

Quelle: The Gamer

Weitere Meldungen zu Madden NFL 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren