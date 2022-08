PS Store Deals: Weitere PS4- und PS5-Games im Summer-Sale

Sony hat die Sommerangebote um weitere Deals ergänzt. Etliche Spiele wurden im Preis gesenkt, was die Gesamtzahl der Deals auf rund 2.200 anwachsen ließ.

Sony hat im PlayStation Store wieder an der Preisschraube gedreht und die zu zahlenden Beträge für ausgesuchte Spiele temporär nach unten korrigiert. Bei den meisten Spielen gilt, dass sie regelmäßig im Sale sind, sodass viele der Preise nicht zum ersten Mal aufgerufen werden.

Das gilt beispielsweise für „The Last of Us Part 2“, das momentan für 19,99 statt 39,99 Euro im PlayStation Store zu haben ist. Bis zum 18. August 2022 bekommt ihr den Titel zum genannten Rabattpreis, der dem bei Amazon zu zahlenden Betrag gleicht.

A Way Out, Dark Souls und mehr

Ebenfalls zum wiederholten Male im Sale vertreten ist „A Way Out“, das im Zuge der Aktion 7,49 statt 29,99 Euro kostet. „Bioshock 2 Remastered“ könnt ihr für 7,99 statt 19,99 Euro mitnehmen. Auch dieser Titel war in den vergangenen Monaten mehrfach im Sale vertreten. Allerdings ist es der bisher beste Preis im PlayStation Store. Doch Vorsicht: Der Titel ist ebenfalls im Klassikerkatalog von PlayStation Plus enthalten.

Auch verschiedene „Dark Souls“-Spiele können im Zuge des neusten PSN-Sales günstiger gekauft werden. Dazu gehörenfür 19,99 statt 39,99 Euro, „Dark Souls 2 Scholar of the First Sin“ für 4,99 statt 19,99 Euro undfür 12,49 statt 49,99 Euro.

Falls ihr bei den letzten Sales nicht zugegriffen habt: „God Of War 3 Remastered“ ist wieder dabei – erneut für 9,99 statt 19,99 Euro. Aber auch bei diesem Spiel werden PlayStation Plus-Kunden im Klassikerkatalog fündig, sofern sie die richtige Stufe gewählt haben. Für „Mortal Kombat X“ werden im neusten Sale ebenfalls 9,99 statt 19,99 Euro verlangt. „Dirt Rally 2.0“ nehmt ihr für 7,49 statt 29,99 Euro mit.

Das war nur eine winzige Auswahl aus den Angeboten des neusten Sales. Die komplette Übersicht über die Sommerangebote, die nach dem heutigen Update knapp 2.200 Spiele, Editions und Addons umfassen, findet ihr hier im PlayStation Store.

Auch die neuen PlayStation Plus-Spiele stehen seit gestern zum Download bereit. Einmal mehr können Abonnenten ab der Essential-Stufe drei Spiele herunterladen und dauerhaft nutzen. Um welche drei Games es sich handelt, erfahrt ihr in unserer Meldung zum PS Plus-Angebot für August 2022.

