Rollerdrome: Blick hinter die Kulissen stellt euch den Soundtrack vor

Langsam aber sicher rollt "Rollerdrome" seinem Release am 16. August entgegen und um Fans in der Spur zu halten, veröffentlicht das verantwortliche Entwicklerstudio Roll7 nach einem kürzlich präsentierten Gameplay-Video nun einen digitalen Blick hinter die Kulissen, bei dem euch der Komponist Electric Dragon seinen pumpenden Soundtrack zum Spiel vorstellt.

Bereits in „OlliOlli World“ konntet ihr Anfang des Jahres auf Rollen euer Geschick beweisen, doch mit „Rollerdrome“ bewegt sich das Entwicklerstudio Roll7 weg vom Skateboard hin zu Rollschuhen. Beeindruckende Tricks müsst ihr bei diesem gefährlichen Sport nach wie vor ausführen, die stehen aber nicht mehr allein im Rampenlicht.

Denn „Rollerdrome“ drückt euch neben einem Paar Rollschuhe auch eine Waffe in die Hand, mit der ihr eure Gegner nach spektakulären Stunts blutend im Staub zurücklasst. Weil das Gameplay genauso viel Adrenalin durch eure Adern pumpen soll, wie man nach dem Konzept des Spiels vermuten würde, braucht „Rollerdrome“ natürlich einen entsprechenden Soundtrack.

Synthwave-Beats auf der Adrenalin-Piste: Der Soundtrack von Rollerdrome

Um euren Ohren einen ersten Eindruck von den Klängen des Spiels abseits von Schuss- und Rollgeräuschen zu servieren, haben die Verantwortlichen vom Entwicklerstudio Roll7 nun ein neues Video veröffentlicht, das euch hinter die Kulissen entführt. Im Fokus steht dabei der eben erwähnte Soundtrack des Spiels.

Für den ist maßgeblich der Komponist Electric Dragon verantwortlich und der spricht im Video ausführlich über seine Arbeitsvorgänge: „Ich wurde quasi damit beauftragt, ein neues Genre hierfür zu erfinden. Die Art von Synthwave zu nehmen, von der ich in den letzten Jahren komme, und etwas mehr für die Siebziger zu erschaffen. Es war sehr erfrischend, darin abzutauchen und jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr raus.“

Auch die Umstände im echten Leben haben den Prozess mitunter erschwert: „Ich denke, eine der größeren kreativen Herausforderungen waren vermutlich die Jungs, die nebenan eingezogen sind und die Wohnung von oben bis unten renoviert haben. Ich bin zwischendurch runtergegangen, habe den Raum verlassen und gedacht… oh Gott, ich kann hier drin nicht arbeiten.“ Abseits vom Augenzwinkern geht Electric Dragon aber auch sehr in technische Details zur Musikproduktion, weshalb das Video für Interessierte doppelt spannend ist.

„Rollerdrome“ erscheint am 16. August für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC via Steam. Regulär wird der Rollschuh-Shooter 29,99 Euro kosten, Abonnenten von PlayStation Plus Premium zahlen nur 19,79 Euro und werden das Spiel in einer kostenlosen Demo ausgiebig antesten können.

