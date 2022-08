Samurai Maiden: Zeitreise-Abenteuer mit Samurai-Damen angekündigt

Auf Wiedersehen grantiger Geist aus Ghost of Tsushima, leb wohl wortkarger Wolf aus Sekiro: Längste Zeit waren die Helden in Samurai-Spielen Männer im mittleren Alter, die kaum den Mund aufbekommen, außer wenn es um Ehre, Sake oder den Samurai-Kodex geht.

In „Samurai Maiden“ schlüpft ihr nämlich in die Haut einer jungen Frau, die eigentlich in unserem Zeitalter lebt, bis es sie eines Tages in das Japan der Sengoku-Zeit (circa 1477 – 1573) verschlägt. Dort trifft sie nicht nur auf den legendären Kriegsherren Oda Nobunaga, sondern auch auf ein Trio weiblicher Ninja, das unserer Protagonistin tatkräftig zur Seite steht.

Samurai Maiden: Japan-Geschnetzel in der Unterwelt

An vorderster Front kämpft ihr euch durch die Scharen von Dämonen natürlich mit Titelheldin Tsumugi Tamaori, die sich dank ihrer Schwerkünste auch mehrere Jahrhunderte in der Vergangenheit schnell zurechtfindet. Euer Team unterstützt euch dabei mit klassischen Ninja-Techniken und wirkungsvoller Omnyo-Magie.

Als wunderschöne Kulissen halten dabei brennende Tempel und Kirschblüten-Alleen her, die ihr im unten eingebetteten Trailer bewundern könnt. Und da es auf dem Schlachtfeld heiß hergeht, springt vielleicht auch der Funke der Liebe über und lässt eine junge Leidenschaft zwischen den Damen entbrennen.

Weil „Samurai Maiden“ in Japan spielt und aus Japan kommt, wird entsprechenden Wert auf die Reihe an japanischen Synchronsprechern gelegt. Mit Miku Ito aus The Quintessential Quintuplets, Sumire Uesaka aus Miss Kobayashi’s Dragon Maid und Takaya Kuroda aus Gintama hat man hier definitiv erfahrende Talente am Start.

„Samurai Maiden“ soll diesen Winter für die PlayStation 4 und 5, die Nintendo Switch und den PC via Steam erscheinen. Wer sich die PlayStation 4-Version holt und später auf die PS5-Version upgraden möchte, kann dies vollkommen kostenlos tun. Ob es neben dem digitalen Release auch einen physischen geben und was der Spaß kosten wird, ist aktuell noch unbekannt.

