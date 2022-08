Star Wars Jedi: Darsteller von Cal Kestis ist einer Serie nicht abgeneigt

Ende Juli tauchte ein Gerücht auf, das eine Live-Action-Serie mit Cal Kestis ins Gespräch brachte. Disney und Lucasfilm würden an genau solch einem Projekt momentan arbeiten, meinte der Branchen-Insider Kristian Harloff in diesem Video.

Jetzt wurde Cameron Monaghan, der Darsteller des Jedis, von ScreenRant darauf angesprochen. Seine Antwort heizt die Spekulationen um eine kommende Serie deutlich an: „Natürlich ist das Interesse da. Das ist alles, was ich sagen kann. (lacht)“

Unwahrscheinlich ist eine Serie mit dem „Star Wars Jedi“-Protagonisten also nicht. Eine ähnliche Aussage tätigte vor nicht allzu langer Zeit übrigens der Schauspieler Ian McDiarmid. Tatsächlich war der 77-Jährige in „Obi Wan Kenobi“ erneut in seiner Rolle als Imperator zu sehen.

Mögliche Ankündigung nächsten Monat?

Möglicherweise erfolgt schon am 8. September die Ankündigung. An diesem Tag findet nämlich der Disney+ Day statt, wo sich die Verantwortlichen dazu äußern könnten.

Auf den Konsolen und dem PC geht das Abenteuer von Cal Kestis jedenfalls Anfang 2023 weiter. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt, dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Monaghan verspricht jedenfalls ein „erwachseneres Abenteuer„, das komplexer ausfallen wird.

Wer von „Star Wars“-Serien nicht genug kriegen kann, muss sich noch bis nächsten Monat gedulden. Dann startet auf Disney+ „Andor“, wo die Vorgeschichte von „Rogue One“ erzählt wird. Nächstes Jahr geht es voraussichtlich weiter mit der dritten Staffel von „The Mandalorian“, „Ahsoka“, „The Skeleton Crew“ und „Lando“.

