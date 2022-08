Survival Fountain of Youth: Karibische Survival-Erfahrung mit ersten Details angekündigt

Mit "Survival: Fountain of Youth" kündigten die Entwickler von Odinsoft eine neue Survival-Erfahrung für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation an. Wir liefern euch die wichtigsten Details und den angepeilten Releasezeitraum.

Wie die Entwickler von Odinsoft bekannt gaben, wird die hauseigene Survival-Erfahrung „Survival: Fountain of Youth“ neben dem PC auch für die Konsolen der aktuellen Generation erscheinen.

Laut der offiziellen Ankündigung handelt es sich bei „Survival: Fountain of Youth“ um einen Survival-Titel für Einzelspieler, der uns in die Karibik des 16. Jahrhunderts entführt. Als Mitglied der Expeditionscrew von Juan Ponce de Leon begebt ihr euch auf die Suche nach dem sagenumwobenen Jungbrunnen. Nachdem ihr einen Schiffbruch überlebt habt und an der Küste einer unbewohnten tropischen Insel aufgewacht seid, liegt es an euch, euer Überleben zu sichern und den Jungbrunnen zu finden.

Über 20 Inseln und ein umfangreiches Crafting-System

Um am Leben zu bleiben, sammelt ihr zahlreiche Materialien, kocht Nahrung oder errichtet ein Lagerfeuer, um der Kälte der Nacht zu trotzen. „Versorge dich mit Nahrung und Flüssigkeit, um deinen Energielevel hoch zu halten, baue behelfsmäßige Unterstände und Kleidung und verwandle Äste und Steine in Werkzeuge zum Sammeln von Ressourcen. Entwickle die Fertigkeiten, um Hunderte von Gegenständen zu bauen – einfache Speere, Metallrüstungen, Trocknungsstationen für Leder, Musketen, die alle Arten von gefährlichen Wildtieren abschießen können – alles im Namen des Überlebens“, so die offizielle Beschreibung weiter.

In „Survival: Fountain of Youth“ erkundet ihr laut Entwicklerangaben mehr als 20 Inseln. Um von einer Insel auf eine andere zu gelangen, baut ihr fünf unterschiedliche Bootstypen, die von simplen Flößen bis hin zu Schonern und Katamaranen reichen. Die Inseln wiederum bieten laut Odinsoft abwechslungsreiche Areale und zahlreiche Geheimnisse, die auf ihre Entdeckung warten.

“Die Herausforderung ist das Herzstück von Survival: Fountain of Youth, da der Schwerpunkt auf knappen Ressourcen und deren cleverem Management liegt”, so Stas Ignatov, Head of Publishing bei Odinsoft. “Survival: Fountain of Youth zielt darauf ab, ein unvergleichliches Erlebnis im Survival-Genre zu schaffen, indem es diese Herausforderung mit einem wunderschönen, historisch inspirierten Setting ausbalanciert, wenn es im ersten Quartal 2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.”

