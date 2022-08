Switch: Neue Verkaufszahl und Top 10 der erfolgreichsten Spiele

Während Microsoft die Verkaufszahlen der Xbox-Konsolen verschweigt, sind die beiden Konkurrenten aus Japan auskunftsfreudiger. Erst kürzlich gab Sony eine neue Auslieferungszahl zur PS5 heraus. Heute folgte Nintendo mit einer vergleichbaren Ankündigung.

Mario Kart 8 Deluxe dominiert weiterhin

Bis zum 30. Juni 2022 konnte das Unternehmen 111,08 Millionen Switch-Konsolen verkaufen. Allein in den drei Monaten des vergangenen Quartals waren es 3,43 Millionen Exemplare. Im gleichen Zeitraum wurden 41,41 Millionen Software-Einheiten, also in der Regel Spiele, verkauft.

Dass einzelne Marken besonders zugkräftig sind, verdeutlicht eine aktualisierte Liste mit Verkaufszahlen. „Mario Kart 8 Deluxe“ kommt demnach auf 46,82 Millionen Verkäufe, gefolgt von „Animal Crossing: New Horizons“ mit 39,38 Millionen verkauften Spielen und „Super Smash Bros. Ultimate“, das der 30 Millionen-Marke entgegenstrebt.

Die zehn erfolgreichsten First-Party-Spiele auf der Switch:

Mario Kart 8 Deluxe – 46,82 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 39,38 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 28,82 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27,14 Millionen Pokemon Sword / Pokemon Shield – 24,50 Millionen Super Mario Odyssey – 23,93 Millionen Super Mario Party – 18,06 Millionen Pokemon Brilliant Diamond / Pokemon Shining Pearl – 14,79 Millionen Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 14,66 Millionen Ring Fit Adventure – 14,54 Millionen

Ebenfalls wurden Zahlen zu neuen Spielen veröffentlicht, die es nicht in die Top 10 schafften. Dazu gehören:

Nintendo Switch Sports – 4,84 Millionen (Neu) Kirby and the Forgotten Land – 4,53 Millionen Mario Strikers: Battle League – 1,91 Millionen (Neu)

Insgesamt wurden seit dem Launch der Switch im März 2017 ganze 863,59 Millionen Switch-Spiele verkauft.

Die Switch ist in mehreren Versionen erhältlich. Dazu gehören das Launch-Modell, die Switch Lite und das zuletzt veröffentlichte OLED-Modell, das bei Amazon momentan mit 333 Euro zu Buche schlägt.

Zum Vergleich: Die PS5 kommt seit dem Launch Ende 2020 auf eine Auslieferungszahl von 21,7 Millionen. Zu den Xbox Series X/S-Konsolen gibt es keine zuverlässigen Angaben. Vermutet wird allerdings eine Verkaufszahl von um die 16 Millionen.

