UK-Charts: Drei Neuerscheinungen in der Top 10

„Xenoblade Chronicles 3“, „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ und „Digimon Survive“: So lauten die drei Neuerscheinungen in den britischen Wochencharts.

Davon konnte sich der erstgenannte Titel die Spitze sichern. Weil die Verkaufszahlen etwas höher ausfallen als beim Vorgänger, durfte das Switch-RPG den erfolgreichsten UK-Launch der Reihe feiern.

Auf das ganze Jahr bezogen ist „Xenoblade Chronicles 3“ das fünfterfolgreichste Spiel in Großbritannien. Es hat sich in der Debütwoche sogar besser verkauft als „Mario Strikers: Battle League Football.“

Das Beat ‚em Up „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ schaffte es auf den achten Platz. Am beliebtesten war hierbei die Switch-Version, was angesichts der fehlenden Digitalverkäufe keine Überraschung ist. Insgesamt 67 Prozent der Verkäufe fallen auf die Switch-Besitzer zurück.

Die dritte und letzte Neuerscheinung heißt „Digimon Survive“. Mit dem zehnten Platz hat es das Anime-Rollenspiel gerade noch so in die Top 10 geschafft.

Noch immer gefragt ist „Horizon Forbidden West“, was sich durch das angebotene PS5-Bundle erklären lässt. Obwohl das Action-Rollenspiel von Sony von Platz eins auf Platz zwei abrutschte, sind die Verkäufe um 118 Prozent angestiegen.

Die Platzierungen in der Übersicht

Xenoblade Chronicles 3 Horizon Forbidden West Lego Star Wars: The Skywalker Saga Nintendo Switch Sports Mario Kart 8: Deluxe F1 22 Minecraft (Switch) Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Animal Crossing: New Horizons Digimon Survive

Quelle: GamesIndustry

