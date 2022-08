F1 22: Crossplay wird im August eingeführt

Codemasters und Electronic Arts haben bestätigt, dass „F1 22“ im Laufe des Monats die Unterstützung für Crossplay-Sessions erhalten wird, sodass Spieler auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC gegeneinander antreten können.

Bevor die Freischaltung der Crossplay-Funktion Ende des Monats erfolgt, wird sie auf den genannten Plattformen in zwei separaten Testläufen vom 5. bis 7. und vom 12. bis 14. August 2022 geprüft. In diesem Zeitraum können Teilnehmer in den Modi „Social Race“ und „Two-Player Career“ gegeneinander antreten.

Crossplay kann wahlweise deaktiviert werden

„Crossplay bringt alle unsere Spieler zusammen und ermöglicht es, auf allen Plattformen zu zeigen, wer der beste Fahrer ist“, meint Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. „Crossplay ermöglicht es uns auch, bessere Matchmaking-Möglichkeiten zu schaffen, damit Fans gegen rivalisierende Rennfahrer mit ähnlichen Eigenschaften antreten können.“

Laut Codemasters und Electronic Arts ist die Crossplay-Integration eine von der Community stark nachgefragte Funktion. Die Optionen sehen unter anderem die Möglichkeit vor, Crossplay zu deaktivieren, sofern die Spieler nur gegen Konkurrenten aus derselben Gerätefamilie antreten möchten

Sessionhosts können Freunde auf anderen Plattformen nach der Aktivierung des Crossplays in „F1 22“ in der Spiel-Lobby über die Option „Freunde einladen“ hinzuholen. Zudem sind Spieler in der Lage, Anfragen während eines Rennens zu prüfen und anzunehmen, indem sie das Spiel anhalten und die Option „Einladungen und Anfragen“ aufrufen.

„F1 22“ kam im Juni für Konsolen und PC auf den Markt. Erst kürzlich wurde das Rennspiel von Codemasters und Electronic Arts mit einem Update auf die Version 1.06 angehoben. Details dazu und den entsprechenden Changelog findet ihr in dieser Meldung.

