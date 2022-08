MultiVersus: Start der ersten Season auf einen unbestimmten Termin verschoben

Ursprünglich sollte am kommenden Montag, den 8. August 2022 nicht nur die erste Season zu „MultiVersus“ starten. Darüber hinaus sollte mit Morty aus „Rick and Morty“ ein neuer Charakter Einzug in den Multiplayer-Brawler halten.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Player First Games via Twitter einräumten, wird es dazu allerdings nicht kommen. Stattdessen mussten der neue Charakter und die erste Season von „MultiVersus“ auf einen unbestimmten Termin verschoben werden. „Ein großes Dankeschön an alle, die MultiVersus spielen“, heißt es in der Erklärung. „Es ist aufregend zu sehen, dass so viele Spieler das Spiel genießen, und der Start der Open Beta ist erst der Anfang.“

„Wir möchten alle wissen lassen, dass wir den Start von Staffel 1 und die Veröffentlichung von Morty auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, heißt es weiter.

Als kleine Entschädigung werden die Pre-Season und der passende Battle-Pass bis zum 15. August 2022 verlängert. „Wir wissen, dass dies für einige enttäuschend sein könnte, und möchten unserer Community versichern, dass wir uns der Bereitstellung neuer und aufregender Inhalte verschrieben haben, die die Spieler begeistern“, führen die Macher von Player First Games aus. „Wir werden Sie so bald wie möglich über den Zeitpunkt informieren. Wir wissen Ihre Geduld und Ihren Enthusiasmus zu schätzen und freuen uns darauf, Staffel 1 sehr bald zu enthüllen.“

„Aufgrund der Verzögerung von Saison 1 werden wir den Pre-Season Battle Pass bis zum 15. August verlängern. Das im Spiel angegebene Enddatum wird sich nicht ändern, aber der Battle-Pass wird nach dem 8. August bis zum 15. August fortgesetzt“, heißt es abschließend.

Die finale Version von „MultiVersus“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und wird auf allen Plattformen das Cross-Play-Feature unterstützen.

We’ll let you know the timing as soon as we can. We appreciate your patience & enthusiasm and look forward to unveiling Season 1 very soon! (3/3)

