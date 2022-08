Sherlock Holmes – The Awakened: Der Enthüllungstrailer zum Remake

In der letzten Juliwoche kündigte Frogwares ein Remake von "Sherlock Holmes: The Awakened" an. Heute veröffentlichte das ukrainische Entwicklerstudio schließlich den ersten Trailer.

Als letzte Woche das Remake zum Point-and-Click-Abenteuer „Sherlock Holmes: The Awakened“ angekündigt wurde, stand noch kein Trailer bereit. Stattdessen präsentierte das Entwicklerstudio Frogwares ein paar Screenshots und erste Details zur Neuauflage.

Nun kann der Enthüllungstrailer via YouTube angeschaut werden:

Alle Assets sind komplett neu

Im Video könnt ihr euch einen Eindruck von der grafischen Qualität verschaffen. Das Entwicklerteam kündigte an, die Grafik und alle Assets des Originals komplett neu zu erstellen. Auch Zwischensequenzen sollen stark verändert werden. Zudem sind neue Animationen geplant.

In der Handlung geht es um eine junge Version von Sherlock Holmes. Die Spieler erfahren dabei, welche Ereignisse den Detektiv und seinen Begleiter Dr. Watson zusammengeschweißt haben.

Die Anpassungen beziehen sich nicht nur auf die Optik und die Geschichte. Beim Gameplay tut sich ebenfalls einiges. So war von neuen Spielmechaniken und Nebenquests die Rede. Des Weiteren darf sich die Benutzeroberfläche einer Überarbeitung erfreuen. Erleben werdet ihr die Geschehnisse übrigens in der Third-Person-Ansicht.

„Sherlock Holmes: The Awakened“ wird für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC entwickelt. Wegen der aktuellen Lage in der Ukraine hat sich Frogwares für eine Finanzierung über Kickstarter entschieden. Aktuell haben über 500 Unterstützer sich am Projekt beteiligt, wodurch eine Summe von 37.165 Dollar zusammengekommen ist. Das Ziel der Entwickler sind 71.140 Dollar, womit bereits die Hälfte geschafft ist.

