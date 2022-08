PS5 Pro/Slim: Neues Gerücht basiert auf „fiktiver Präsentation“

Bringt Sony in absehbarer Zeit eine PS5 Pro oder PS5 Slim auf den Markt? Heute aufgetauchte Hinweise sollen auf einen dazugehörigen Chip hindeuten. Doch freut euch nicht zu früh.

Momentan geistert das Gerücht durch das Internet, dass Sony zusammen mit TSMC und AMD an einem Chip basierend auf dem 6nm-Fertigungsprozess arbeitet. Gemutmaßt wird, dass die neue Hardware in einer PS5 Pro oder PS5 Slim zum Einsatz kommen könnte.

Darauf hindeuten soll eine Präsentation, die auf dem Twitter-Kanal von Zuby Tech veröffentlicht wurde. Tatsächlich sind dort in einem Tweet Folien zu sehen, die mit den Logos von TSMC und Sony versehen sind und sogar eine überarbeitete Version der PS5 erwähnen. Doch Vorsicht: Es handelt sich offensichtlich nicht um Material eines der genannten Unternehmen.

Nach einer kurzen Recherche im Internet stießen wir auf eine, die 24 Seiten umfasst und die von Zuby Tech ausgewählten Folien enthält. Die fiktive Präsentation geht noch einen Schritt weiter und verspricht die Veröffentlichung der überarbeiteten PS5 am 1. Januar 2023.

Für die Veröffentlichung der Präsentation zeichnet sich laut Account-Beschreibung eine gewisse Sarah Moustahsane verantwortlich, die offenbar in der Skema Business School studiert, da der Name mehrfach auf Seiten, die mit der französischen Wirtschaftshochschule in Verbindung stehen, auftaucht.

Demnach kann vermutet werden, dass es sich bei der fiktiven Chip-Präsentation um eine Schularbeit handelt. Ähnliche Präsentationen wurden von Sarah Moustahsane zu Colgate Kitchen und Teltech veröffentlicht.

Wie steht es um eine PS5 Pro oder PS5 Slim?

Auch wenn das heutige Gerücht offensichtlich nichts mit der Realität zu tun hat, sind überarbeitete Versionen der PS5 durchaus erwartbar. In den vergangenen Generationen wurden wiederholt nach einigen Jahren überarbeitete Versionen der Konsolen veröffentlicht – in der PS4-Generation sogar mit einer höheren Leistung.

Die PS4 Pro erschien drei Jahre nach dem Launch des ursprünglichen Modells, um die damals aufkommenden 4K-Fernseher mit entsprechenden Spielen ansteuern zu können. Ein derartiger Technologiewandel auf einen neuen Standard bahnt sich derzeit nicht an, was aber nicht bedeuten muss, dass Sony Ende des kommenden Jahres oder 2024 keine überarbeitete PS5 auf den Markt bringen wird. Einschlägige Erwartungen wurden schon im Mai geäußert.

Die PS5 kam im November 2020 auf den Markt, hat aber nach wie vor mit einer Lieferknappheit zu kämpfen. Sony geht davon aus, dass die Verfügbarkeit im Rahmen des Weihnachtsgeschäftes verbessert werden kann.

