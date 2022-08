Saints Row: Neuer Trailer stellt den Gangsterboss Kevin vor

Nach einer weiteren Verschiebung, die vor allem für den finalen Feinschliff genutzt wurde, wird der Reboot der „Saints Row“-Reihe in diesem Monat für die Konsolen und den PC erscheinen.

Zum Abschluss der Woche versorgten uns die verantwortlichen Entwickler von Volition Inc. mit einem neuen Trailer, in dem uns ein weiterer Charakter vorgestellt wird, der in der Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Die Rede ist vom Gangsterboss Kevin, der seinen Lebensunterhalt gleichzeitig als Chefkoch bestreitet. Gespielt wird Kevin von Greg Chun, der in der Rolle von Takayuki Yagami in „Judgement“ und „Lost Judgement“ zu sehen war.

Beschrieben als „der Typ, der jemanden kennt, der jemanden kennt“, hat Kevin „die Verbindungen und die Fähigkeiten, um die Aufmerksamkeit von Santo Ileso zu erregen“. „Eine Legende in der Küche, seine geheime Zutat ist Kriminalität“, so die Beschreibung weiter. „Bei Kev dreht sich alles um Liebe, nicht um Krieg – es sei denn, jemand ärgert seine Freunde.“

Erobert die Straßen von Santo Ileso

Bei den Arbeiten am Reboot von „Saints Row“ verfolgten die Entwickler von Volition Inc. laut eigenen Angaben das Ziel, der beliebten Open-World-Reihe den Weg in die Moderne zu ebnen und gleichzeitig dem Humor und der überzogenen Action der letzten Titel treu zu bleiben. Euer Weg führt in die fiktive Metropole Santo Ileso, in der verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen.

Um euch auf den Straßen von Santo Ileso zu behaupten und die Bezirke der Stadt zu erobern, nehmt ihr unterschiedliche Missionen in Angriff und meistert zudem optionale Quests, mit denen die Entwickler von Volition Inc. für ausreichend spielerische Abwechslung sorgen möchten.

„Saints Row“ wird ab dem 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia.

