Sherlock Holmes The Awakened: Knackt Kickstarter-Ziel innerhalb kürzester Zeit

Mit einer Finanzierungs-Kampagne über Kickstarter möchten die Macher von Frogwares die Entwicklung des Remakes von "Sherlock Holmes: The Awakened" finanzieren. Das Finanzierungsziel konnte von dem ukrainischen Studio in kürzester Zeit erreicht werden.

Wie die Entwickler von Frogwares bekannt gaben, arbeitet das Studio derzeit an einem Remake des ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlichten Adventures „Sherlock Holmes: The Awakened“.

Um kreativ unabhängig agieren zu können und nicht auf die Unterstützung eines Publishers beziehungsweise Investors angewiesen zu sein, entschloss sich Frogwares dazu, bei der Realisierung des „Sherlock Holmes: The Awakened“-Remakes auf eine Finanzierung via Kickstarter zu setzen. Im Rahmen der entsprechenden Kampagne sollten in knapp einem Monat Einnahmen in Höhe von knapp 72.000 US-Dollar generiert werden.

Ein Ziel, das die Verantwortlichen von Frogwares innerhalb kürzester Zeit knacken konnten. Bis zum heutigen Freitag Mittag ließen mehr als 1.650 Unterstützer bereits über 95.000 US-Dollar springen und sorgten so dafür, dass das Finanzierungsziel 29 Tage vor dem Abschluss der Kickstarter-Kampagne erreicht werden konnte.

Ein Adventure-Klassiker feiert sein Comeback

Das Remake von „Sherlock Holmes: The Awakened“ entsteht laut offiziellen Angaben auf Basis von Epic Games‘ Unreal Engine 4 und bekommt zum einen komplett neue Assets spendiert, mit denen die Grafik des Adventures auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht werden soll. Darüber hinaus möchten die Entwickler das Gameplay überarbeiten und die Geschichte durch Elemente wie zusätzliche Nebenquests erweitern.

Unter anderem soll uns die Geschichte verdeutlichen, wie Sherlock Holmes und Watson ihre Zusammenarbeit vertieft haben. Gleichzeitig werden neue Details zur Hintergrundgeschichte der verschiedenen Charaktere versprochen. „Sherlock Holmes: The Awakened“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

Einen konkreten Releasezeitraum konnten oder wollten die Verantwortlichen von Frogwares bisher nicht nennen.

