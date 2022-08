Soul Hackers 2: Neuester Trailer zum kommenden Cyberpunk-Rollenspiel

Das Japano-Rollenspiel "Soul Hackers 2" hat einen weiteren Trailer erhalten, der uns einen Blick auf das Cyberpunk-Abenteuer gewährt. Die Veröffentlichung erfolgt bereits in drei Wochen.

Allzu lange wird man nicht mehr auf die Veröffentlichung des Japano-Rollenspiels „Soul Hacker 2“ warten müssen. Ab dem 26. August 2022 kann man auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC einmal mehr versuchen die Welt vor dem sichergeglaubten Untergang zu bewahren.

Kümmert euch um den Schmetterlingseffekt

Nun hat Atlus einen weiteren Trailer bereitgestellt, der einen erneuten Überblick zu „Soul Hackers 2“ gewährt. In dem neuesten Abenteuer der „Persona“-Entwickler kann man mit den zwei Agentinnen, Ringo und Figue, in eine Welt der funkelnden Neonlichter eintauchen, in der die Menschen aufgrund des technologischen Fortschritts vollständig dem Komfort des Konsums verfallen sind.

In den Schatten erwächst ein Konflikt zwischen Yatagarasu und dem Phantombund. Dabei handelt es sich um zwei Gruppen von Dämonenbeschwörern, die die übernatürliche Kraft von „Dämonen“ einsetzen können. Zudem ist das digitale Bewusstsein namens Aion in den Tiefen des Datenmeers erwacht, das die Menschheit aus der Ferne beobachtet, ein apokalyptisches Desaster prognostiziert und beide Agentinnen losschickt.

Der Schmetterlingseffekt, der als Auslöser des Weltuntergangs erwartet wird, soll untersucht und letzten Endes verhindert werden. Hier ist erst einmal der neueste Trailer zu „Soul Hackers 2“:

