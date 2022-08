The Last of Us: PS5-Remake im Grafikvergleich von Naughty Dog

The Last of Us:

Zum Remake von "The Last of Us" wurde ein weiterer Grafikvergleich veröffentlicht. Er stammt von Naughty Dog und zeigt sich in einem Tweet. Erscheinen wird die neue Version des Abenteuers von Joel und Elli Anfang September für die PS5.

In vier Wochen wird mit dem Remake von „The Last of Us“ eines der erfolgreichsten Spiele des Entwicklers Naughty Dog auf die PS5 gebracht, nachdem der einstige PS3-Titel vor einigen Jahren als Remaster die PS4 eroberte.

Seit der Vorstellung der PS5-Version im Zuge des Summer Game Fests im vergangenen Juni wurden mehrere Vergleichsvideos veröffentlicht, in denen die Unterschiede und Verbesserungen mal mehr und mal weniger ins Gewicht fielen. Meist stammten die Clips von Youtubern, die Trailer und Gameplay-Präsentationen mit dem Original und dem PS4-Remaster von „The Last of Us“ verglichen.

Heute steuerte Naughty Dog selbst eine Szene aus beiden Versionen bei und stellte sie gegenüber, um die Verbesserungen zu zeigen. Wie von einem kompletten Remake zu erwarten ist, sehen die Texturen, die Beleuchtung, die Modelle und die Animationen durchaus besser aus. Im nachfolgenden Tweet könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Veröffentlicht wird das Remake zum regulären Preis von 79,99 Euro. Hierbei ist zu beachten, dass das Spiel von Grund auf neu aufgebaut wurde, um die Grafik und die Animationen auf den Stand von 2022 zu bringen. Einer der Entwickler bezeichnete das Remake als „das am sorgfältigsten aufgebaute und ausgearbeitete Projekt“, an dem er je gearbeitet habe.

Doch auch für Spieler, denen der Betrag für das Remake zu hoch ist, gibt es eine simple Lösung: Sie verzichten zunächst auf den Kauf und warten bis zu den ersten Preissenkungen, die wie bei den meisten anderen Spielen früher oder später kommen werden – vorausgesetzt, sie haben tatsächlich ein Interesse am Spiel. Dass Fans der Reihe durchaus gewillt sind, Geld in das Remake zu investieren, verdeutlicht die Tatsache, dass die Firefly-Edition unverzüglich ausverkauft war.

Das Remake von „The Last of Us Part“ wird am 2. September 2022 für die PS5 erscheinen. Eine PC-Version ist ebenfalls in Arbeit und soll kurz nach dem PS5-Debüt auf den Markt kommen, wie ein Mitarbeiter von Naughty Dog kürzlich signalisierte.

