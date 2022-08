Arc Raiders: Der Free2Play-Shooter verschiebt sich auf 2023

Mit „Arc Raiders“ kündigten die Entwickler der Embark Studios Ende des vergangenen Jahres einen Third-Person-Shooter an, der in Form eines Free2Play-Titels ins Rennen geschickt und ursprünglich 2022 erscheinen sollte.

In einer aktuellen Mitteilung räumten die Embark Studios ein, dass aus diese Vorhaben nichts mehr wird. Stattdessen benötigt „Arc Raiders“ noch etwas mehr Entwicklungszeit und ist mittlerweile für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen. Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „Arc Raiders“ um ein ambitioniertes neues Projekt, dem die Verantwortlichen der Embark Studios einfach die nötige Entwicklungszeit einräumen möchten, damit die Macher ihre Vision realisieren können.

Das Statement des Studios im Wortlaut

„Wir haben die Entscheidung getroffen, Arc Raiders auf 2023 zu verschieben“, heißt es in der heutigen Mitteilung. „Arc Raiders ist ein ehrgeiziges Spiel, und wir werden diese zusätzliche Zeit nutzen, um das Erlebnis zu erweitern und ihm zu ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir werden weitere Details nennen, sobald wir damit beginnen, das Spiel ausführlicher mit Spielern zu testen. Die Aufregung um Arc Raiders seit seiner Enthüllung war so ermutigend für uns, und wir wissen Ihre Unterstützung wirklich zu schätzen.“

„Arc Raiders“ versteht sich spielerisch als ein Third-Person-Shooter, in dem ihr vor der Aufgabe steht, euch mit einem Squad zusammenzuschließen und den Kampf gegen die namensgebende Arc, eine Gefahr aus dem All, aufzunehmen. Zusammen mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen tretet ihr unter anderem gegen außerirdische Roboter an und macht dabei Gebrauch von unterschiedlichen Strategien sowie dem Gelände, das taktisch klug in das Kampfgeschehen eingebunden werden kann.

„Arc Raiders“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

An update from the team: pic.twitter.com/0J3imUtZP4 — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) August 8, 2022

