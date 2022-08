Gamescom 2022: Tickets mit 50 Prozent Rabatt

In diesem Jahr findet nach einer zweijährigen Pause wieder eine Gamescom vor Ort statt. Allerdings müssen Besucher auf die Auftritte mehrerer großer Publisher verzichten.

Unternehmen wie Sony, Nintendo, Electronic Arts und Activision Blizzard erteilten der Messe eine Absage. Im Fall von Blizzard findet in der Merchandise Area immerhin ein Verkauf von Fanartikeln statt. Publisher wie Capcom, Konami und Warner Bros lassen sich wiederum beim Auftritt von TikTok blicken.

Tickets nach Preiserhöhung im Preis reduziert

Zudem entschlossen sich die Veranstalter der Gamescom dazu, die Ticketpreise in diesem Jahr deutlich zu erhöhen, was den einen oder anderen Spieler in Hinblick auf die eingeschränkte Publisher-Teilnahme dazu bewogen haben könnte, auf den Besuch zu verzichten. Doch zumindest beim Preis wurden die Argumente, die für eine Reise nach Köln sprechen, gestärkt.

Bei Groupon werden die Ticktes für die Gamescom momentan zum halben Preis verkauft – wenn auch nicht für alle Tage. Für den Messedonnerstag kann das Tagesticket beispielsweise für 12,50 statt 25 Euro erworben werden. Die Abendkarte gibt es für 4,50 statt 9 Euro. Das ermäßigte Tagesticket ist für 9 statt 18 Euro im Sale. Für den Messesonntag wurden die Preise ebenfalls um 50 Prozent gesenkt.

Sollten euch die Preise der Gamescom 2022 bisher dazu bewogen haben, auf den Besuch zu verzichten, dann kann euch zumindest an dieser Stelle geholfen werden. Kaufen könnt ihr die ermäßigten Tickets direkt auf Groupon.

Veranstaltet wird die Gamescom 2022 vom 24. bis zum 28. August 2022. Am Vorabend der Messe findet das Event Opening Night Live statt, in dessen Rahmen zahlreiche Spiele vorgestellt werden sollen. Auch mit der einen oder anderen Ankündigung ist zu rechnen. Durch die Show führt einmal mehr Geoff Keighley.

Weitere Meldungen zur Gamescom 2022:

Auf der Messe vertreten sein werden unter anderem Unternehmen wie Aerosoft, Astragon, Bandai Namco, Kalypso, Microsoft, Prime Matter, THQ Nordic Plaion (ehemals Koch Media) und Ubisoft. Mehr zur Gamescom 2022 ist in der verlinkten Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Gamescom 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren