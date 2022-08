Tekken 8: Offizielle Enthüllung auf den The Game Awards 2022?

Am vergangenen Wochenende wurden das „EVO 2022“-Event für verschiedene Updates und Ankündigungen genutzt. Auch der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment machte sich die gebotene Bühne zunutze.

Zum einen gab Bandai Namco Entertainment bekannt, dass sich ein weiteres kostenloses Update zu „Tekken 7“ in Arbeit befindet, mit dem noch einmal im Bereich des Balancings nachgebessert wird. Einen konkreten Termin oder weitere Details zum Balancing-Update wurden zwar nicht genannt, allerdings ging der Teaser zum Update mit einer kleinen Überraschung zu Ende.

Zu sehen war hier die Szene, in der Kazuya seinen Vater Heihachi von einer Klippe wirft. Anschließend wird uns ein überarbeitetes Charakter-Modell von Kazuya mit dem Schriftzug „Get Ready“ präsentiert.

The Game Awards befeuern die Spekulationen

Vor allem das „Get Ready“ dürfte mehr als offensichtlich auf einen Nachfolger in Form von „Tekken 8“ hinweisen. Untermauert werden die Spekulationen um „Tekken 8“ vom offiziellen Twitter-Kanal der The Game Awards, der sowohl das neue Charakter-Modell von Kazuya als auch den „Get Ready“-Schriftzug in einem Tweet aufgriff. Dies lässt den Gedankengang zu, dass „Tekken 8“ im Rahmen der diesjährigen The Game Awards im Dezember 2022 enthüllt beziehungsweise vorgestellt wird.

Die Wartezeit bis zu den The Game Awards 2022 können sich „Tekken“-Fans nicht nur mit „Tekken 7“ versüßen. Darüber hinaus wurde kürzlich bekannt gegeben, dass am 18. August 2022 die Netflix-Adaption „Tekken: Bloodline“ an den Start gehen wird, die die Geschichte von „Tekken 3“ aufgreift und das tragische Schicksal der Familie Kazama in den Mittelpunkt rückt.

Weitere Meldungen zum Thema:

Für welche Plattformen „Tekken 8“ erscheinen wird, ist aktuell noch unklar.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren