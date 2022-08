Alone in the Dark: Steht die Rückkehr der Marke bevor?

Alone in the Dark:

"Alone in the Dark" könnte nach der Übernahme durch THQ Nordic neue Früchte tragen. Ein Leaker macht mit einem Zitat-Tweet auf die Reihe aufmerksam.

Sehen wir in absehbarer Zeit ein neues „Alone in the Dark“? Grund zur Hoffnung liefert ein Tweet des Leakers „The Snitch“, der mit seinen Vorhersagen in den vergangenen Monaten mehrfach richtig lag. Unter anderem erwiesen sich seine Informationen über Sonys State of Play, das Summer Game Fest und Microsofts Xbox Showcase als zutreffend.

Für die „Bestätigung“ eines neuen „Alone in the Dark“ sorgte der Leaker zwar nicht explizit. Allerdings tweetete er: “Being afraid of the dark is what keeps most of us alive” bzw. grob übersetzt „Die Angst vor der Dunkelheit hält die meisten von uns am Leben.“

Dieses Zitat stammt aus dem Film „Alone in the Dark“ aus dem Jahr 2005, in dem Christian Slater, Tara Reid und Stephen Dorff mitwirkten.

Auch wenn nicht eindeutig von einem neuen Spiel die Rede ist, glauben viele Fans, dass die kryptische Anspielung etwas mit einer Ankündigung zur „Alone in the Dark“-Reihe zu tun haben könnte. Zu früh würde ein solches Projekt wahrlich nicht kommen. Das letzte große Spiel wurde 2008 für PS3, PC, Xbox 360 und Wii veröffentlicht.

Marke wurde von THQ Nordic übernommen

Unabhängig davon, was „The Snitch“ mit dem Tweet zum Ausdruck bringen möchte, scheint ein neues Spiel, das früher oder später auf den Markt gebracht wird, sehr wahrscheinlich zu sein. Denn „Alone in the Dark“ gehört zu den Marken, die 2018 von THQ Nordic übernommen wurden.

Damals kündigte das Unternehmen an: „Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass THQ Nordic die IPs für Alone in the Dark, eine Lovecraft’sche Survival-Horror-Spielserie, und Act of War, ein Echtzeit-Strategiespiel mit einer Geschichte von NYT-Bestsellerautor Dale Brown, von Atari erworben hat.“ Bei der Übernahme dürfte THQ Nordic das eine oder andere Projekt vor Augen gehabt haben.

Da THQ Nordic später in dieser Woche einen Showcase ausstrahlen möchte, könnte die Bestätigung eines neuen „Alone in the Dark“ sogar unmittelbar bevorstehen. Allzu hoch sollten die Erwartungen allerdings nicht geschraubt werden, denn letztendlich handelt es sich nur um einen Tweet mit einem Zitat, das im Film wie folgt klingt:

