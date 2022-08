Easy Come Easy Golf: Das neue Projekt der Everybody’s Golf-Macher?

Easy Come Easy Golf:

Aktuellen Berichten zufolge sicherten sich die "Everybody's Golf"-Macher von Clap Hanz die Markenrechte an "Easy Come Easy Golf". Spekuliert wird, dass wir es hier mit dem neuesten Golf-Titel des japanischen Studios zu tun haben könnten.

Clap Hanz arbeitet offenbar an einem neuen Golf-Titel.

In der Vergangenheit machte sich das im japanischen Yokohama ansässige Entwicklerstudio Clap Hanz vor allem mit der „Everybody’s Golf“-Reihe einen Namen.

Nachdem das Studio in den vergangenen Jahren eng mit Sony Interactive Entertainment zusammenarbeitete und die verschiedenen PlayStation-Plattformen mit „Everybody’s Golf“-Ablegern versorgte, veröffentlichte Clap Hanz im letzten Jahr „Clap Hanz Golf“, das exklusiv für Apple Arcade erschien.

Aktuellen Berichten zufolge könnte das japanische Studio derzeit an einem neuen Golf-Titel arbeiten. Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass sich Clap Hanz kürzlich die Markenrechte an „Easy Come Easy Golf“ und einem Titel mit dem Namen „いつでもGOLF“, der sich mit „Anytime Golf“ übersetzen lässt, sicherte.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Da beide Markenschutzeinträge am gleichen Tag vorgenommen wurden, wird spekuliert, dass wir es hier zum einem mit dem japanischen und zum anderen mit dem westlichen Namen des Titels zu tun haben. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Clap Hanz noch auf sich warten lässt, bleibt vorerst abzuwarten, was es mit „Easy Come Easy Golf“ beziehungsweise „Anytime Golf“ auf sich hat.

Denkbar wäre zum einen, dass sich hinter dem Ganzen eine Konsolen-Portierung von „Clap Hanz Golf“ versteckt, die mit entsprechenden Anpassungen für die aktuellen Systeme veröffentlicht wird. Auch ein komplett neuer Golf-Titel liegt natürlich im Bereich des Möglichen.

Bei einer möglichen Neuentwicklung würde zudem die Frage im Raum stehen, ob der neue Golf-Titel von Clap Hanz wie gehabt exklusiv für die PlayStation-Systeme erscheint oder ob dieses Mal auf eine Multiplattform-Strategie gesetzt wird. Warten wir die offizielle Ankündigung ab.

Quelle: Resetera

