Made in Abyss – Binary Star Falling into Darkness: Neuer Trailer zeigt euch die Grundlagen

Made in Abyss - Binary Star Falling into Darkness:

Bis ihr am 2. September in "Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness" den tiefsten Abgrund in der Geschichte der Animes erkunden und die Höhlenforscher Riko und Reg begleiten dürft, solltet ihr euch noch einmal die Grundlagen anschauen. Dafür gibt es nun einen neuen Trailer zum Spiel, der es in sich hat!

Wer im Schlund des Abgrunds überleben will, der muss die Grundlagen nicht nur auswendig lernen, sondern am besten auch in seine Seele brennen: Wer das noch nicht im Anime „Made in Abyss“ geschnallt hat, wird sich spätestens in der kommenden Videospiel-Umsetzung die Überlebensregeln ins Gedächtnis hämmern.

Denn während ihr bei der Serie nur als passive Zuschauer das Schicksal von Riko und Reg erlebt habt, seid ihr in „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ selbst für das Überleben der beiden Höhlenforscher verantwortlich. Bis der Titel am 2. September erscheint, ist glücklicherweise noch genug Zeit für etwaige Vorbereitungen.

Made in Abyss – Binary Star Falling into Darkness: Charaktere, Überlebensgrundlagen und Kreaturen des Abgrunds

Unter diesem Zeichen steht auch der neue Trailer, der euch nochmal eine Übersicht darüber gibt, was euch in „Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ eigentlich erwartet. Dazu gehören unter anderem die verschiedenen Figuren des Spiels, denn neben Riko und Reg trefft ihr an der Oberfläche und auf dem Weg in den Abgrund natürlich noch eine ganze Menge weiterer Charaktere.

Der Trailer stellt euch das bunte Arsenal an Persönlichkeiten nochmal vor und hat neben ihrem Aussehen und ihren Namen auch ihre englischen Synchronsprecher am Start: Das sind nämlich die gleichen, die sich auch schon in der Anime-Serie mit der Vertonung mächtig ins Zeug gelegt haben.

Weitere Meldungen zu Made in Abyss – Binary Star Falling into Darkness:

Als nächstes stehen dann die Grundlagen der Erforschung auf dem Plan: Der Abgrund kann mit seinen prozedural generierten Gegnern und Gegenständen nämlich ganz schön heimtückisch sein. Dafür lohnt sich das Risiko aber: Für das Abschließen von Quests und dem Bergen wertvoller Relikte gibt es massig Erfahrungspunkte und Gold.

Beides Ressourcen, die ihr dringend braucht, wenn ihr euch den vielen Gefahren des Abgrunds stellen wollt. Die bedrohlichen Kreaturen können euch mit Statuseffekten wie Gift oder Hunger belegen und eure Gliedmaßen verletzen, wodurch eure Bewegung eingeschränkt wird und als einzige Überlebenschance die Flucht bleibt. Wer das Wildleben im Abgrund nicht respektiert, der wird seinen Aufenthalt nicht überleben, wie der Trailer mehr als brutal präsentiert.

„Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness“ kraxelt am 2. September auf die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC. Neben der normalen Version für 59,99 Euro könnt ihr euch auch eine Collector’s Edition sichern, die für 30 Euro Aufpreis ein Stoffposter und ein Artbook enthält.

Weitere Meldungen zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren