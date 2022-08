Marvel’s Midnight Suns: Termin nach Verschiebung wieder hinfällig

Die nächste Verschiebung ist da. Diesmal traf es „Marvel’s Midnight Suns“, das später als bisher geplant auf den Markt kommen wird. Das gab 2K im Rahmen des neusten Geschäftsberichtes bekannt.

Bei der Auflistung der kommenden Titel ist „Marvel’s Midnight Suns“ nicht länger für eine Veröffentlichung im Oktober vorgesehen. Vielmehr wird ein Veröffentlichungsfenster für das Geschäftsjahr 2023 genannt, was bedeutet, dass der Titel noch immer in diesem Jahr erscheinen könnte, aber auch erst in den ersten Monaten 2023.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass „Marvel’s Midnight Suns“ weiterhin für 2022 geplant ist, da Fireaxis diesen Zeitraum aufgrund des fortgeschrittenen Jahres vermutlich schon heute eingegrenzt hätte. Erst vor zwei Monaten wurde übrigens der inzwischen hinfällige Launch im Oktober angekündigt.

Die bestmögliche Version für Fans

In einer Erklärung von Firaxis heißt es: „Wir haben die Entscheidung getroffen, den Starttermin von Marvel’s Midnight Suns nach hinten zu verschieben, um sicherzustellen, dass wir unseren Fans das bestmögliche Erlebnis bieten können.“

Später im laufenden Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endet, soll „Marvel’s Midnight Suns“ für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ebenfalls sind Versionen für PS4 und Xbox One geplant, die länger auf sich warten lassen. Einen Release-Zeitraum gibt es für sie momentan nicht.

Die Entwickler seien sich im Klaren darüber, dass sich die Fans darauf freuen, „Marvel’s Midnight Suns“ endlich spielen zu können. Der Titel soll jedoch „mit Abstand das größte Spiel“ werden, das im Studio jemals entwickelt wurde. „Wir sind unglaublich dankbar für all die Unterstützung, die uns die Spieler über die Jahre hinweg entgegengebracht haben. Thank you“, so die abschließenden Worte.

Zuvor kamen Insiderberichte auf, in denen es hieß, dass das Spiel einer „großen Überarbeitung“ unterzogen wurde. Und es scheint, dass diese Überarbeitung so groß war, dass die Pläne nicht eingehalten werden konnten.

Mehr zu Marvel’s Midnight Suns:

Doch besteht die Möglichkeit, dass sich das taktische RPG erneut verzögert? Strauß Zelnick, CEO des Publishers Take-Two, beantwortete diese Frage in einem Gespräch mit IGN die folgt: „Darüber mache ich mir keine Sorgen.“

Alle bisher veröffentlichten Informationen, Trailer und Gameplay-Videos zu „Marvel's Midnight Suns" findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

