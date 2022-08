MultiVersus: Offenbar schon in der Open-Beta ein Erfolg

Aktuell bereiten sich die Entwickler von Player First Games auf den Start der ersten Season von „MultiVersus“ vor, die Ende der vergangenen Woche auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde.

Eigenen Angaben zufolge möchte das Studio die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen, um mit der ersten Season die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern. Interessierte Spieler und Spielerinnen hatten in den vergangenen Wochen bereits die Möglichkeit, einen ersten Blick auf „MultiVersus“ zu werfen. Eine Gelegenheit, von der aktuellen Berichten zufolge zahlreiche Nutzer Gebrauch machten.

Wie unter Berufung auf die meist recht akkurate Tracking-Website „Tracker.gg“ berichtet wird, bringt es die am 19. Juli 2022 gestartete offene Beta mittlerweile auf 10.255.000 registrierte Accounts.

Season 1 mit einem Arcade-Modus und mehr

In dieser Woche gingen die Macher von Player First Games bereits auf die Inhalte ein, die im Zuge der ersten Season Einzug in „MultiVersus“ halten werden. Zu diesen gehören ein Arcade-Modus, die Ranglisten-Duelle oder die Charaktere Rick und Morty. Ebenfalls geboten wird ein rund 9,50 Euro teurer Season-Pass, der sich aus 50 Stufen mit entsprechenden Belohnungen wie kosmetischen Extras zusammensetzt.

Wie Dataminer in Erfahrung gebracht haben, könnte „MultiVersus“ mit teilbaren Battle-Pässen versehen werden, die euch in die Lage versetzen, euch mit dem Battle-Pass eines anderen Spielers beziehungsweise einer anderen Spielerin zu verknüpfen und gemeinsam am Fortschritt des Battle-Pass zu arbeiten.

„MultiVersus“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Feast your eyes on this, MVPs: our Season 1 Snapshot! Stay tuned for an official Season 1 announcement date, coming very soon. #MultiVersus #Evo2022 pic.twitter.com/A5ObXKN7V6 — MultiVersus (@multiversus) August 7, 2022

