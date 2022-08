Project Discovery: Statt Arc Raiders – Erst erscheint ein Team-Shooter der „Battlefield“-Veteranen

Nachdem Embark Studios im Laufe des gestrigen Tages den Free to Play-Shooter „Arc Raiders“ auf das kommende Jahr verschoben hat, hat der ehemalige DICE- und heutige Embark Studios-Chef Patrick Söderlund bestätigt, dass es nicht nur zusätzliche Entwicklungszeit ist, die für die Verschiebung gesorgt hat. Vielmehr haben die Entwickler auch ein zweites Projekt in Entwicklung, das sogar noch vor „Arc Raiders“ auf den Markt kommen soll.

Dabei handelt es sich um den teambasierten First-Person-Shooter mit dem Codenamen „Project Discovery“. Bereits Ende letzten Jahres hatten die Entwickler einen kurzen Teaser zum Spiel bereitgestellt, der durchaus an „Battlefield“ mit Nahkampfwaffen erinnerte. Inzwischen hat Patrick Söderlund auch einige weitere Informationen zu dem Projekt mitgeteilt:

„Wie euch bekannt sein könnte, hat Embark mehrere Projekte in Entwicklung. Jenseits von ARC Raiders arbeiten wir auch an einem teambasierten First-Person-Shooter mit dem Codenamen Project Discovery. Wir haben einige hochtalentierte Leute mit reichlich FPS-Erfahrung hier bei Embark und die Entwicklung von Project Discovery ist schneller vorangeschritten, als wir zunächst erwartet hatten; vor allem in den vergangenen paar Monaten.“

Dies sorgte dafür, dass man sich in der Situation befindet, zwei Spiele simultan veröffentlichen zu können. Allerdings sei dies für ein junges und noch relativ kleines Studio eine riesige Belastung für das Team und die Ressourcen, da vieles von beiden Projekten geteilt wird. Deshalb hat man sich dazu entschieden, dass „Project Discovery“ das erste veröffentlichte Spiel des Studios sein wird und man „Arc Raiders“ auf 2023 verschiebt. Dadurch kann man die Erfahrung von „Arc Raiders“ auch erweitern und verbessern.

Es ist noch nicht bekannt, wann und für welche Plattformen „Project Discovery“ erscheinen soll. Hier ist noch einmal der letztjährige Teaser:

Embark is celebrating 3 years! So what have we accomplished? We’ve grown to more than 250 game makers, we’ve got big plans for the future, and a few projects we are just itching to share. To celebrate, we thought we’d share a glimpse of *another* unannounced game in the works. 🎂 pic.twitter.com/TdeZQcuvDs

— Embark Studios (@EmbarkStudios) November 9, 2021