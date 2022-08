Sonic the Hedgehog 3: Paramount Pictures spendiert dem dritten Film einen Termin

Sonic the Hedgehog 3:

Im Laufe des Jahres kündigten Sega und Paramount Pictures den Kinofilm "Sonic the Hedgehog 3" offiziell an. In einer kurzen Mitteilung spendierten die Verantwortlichen der mittlerweile dritten Verfilmung von Sonics Abenteuern nun einen konkreten Termin.

"Sonic the Hedgehog 3" startet Ende 2024 in den Kinos.

Nach dem kommerziellen Erfolg der ersten beiden Filme dürfte die offizielle Ankündigung von „Sonic the Hedgehog 3“ in diesem Jahr sicherlich nur die wenigsten überrascht haben.

Mit konkreten Details zur Handlung halten sich die Verantwortlichen von Sega beziehungsweise Paramount Pictures zwar noch vornehm zurück, spendierten dem dritten Kinofilm zu den Abenteuern von Sonic nun aber einen konkreten Termin. Wie bekannt gegeben wurde, wird „Sonic the Hedgehog 3“ am 20. Dezember 2024 den Weg in die Kinos finden.

Bisher gilt dieser Termin zwar nur für den US-Markt, in Europa dürfte „Sonic the Hedgehog 3“ aber sicherlich zeitnah in den Lichtspielhäusern zu sehen sein.

Live-Action-Serie mit Knuckles startet 2023

Neben dem Kinofilm „Sonic the Hegdehog 3“ befindet sich eine Live-Action-Serie mit Knuckles in Arbeit, die im Laufe des kommenden Jahres an den Start gehen wird. Zu dieser führte Director Jeff Fowler aus: „Es befindet sich noch in einem frühen Stadium. Eines wusste ich, nachdem wir den Film beendet hatten: Die Leute werden diesen Charakter lieben. Im Moment liegt der Fokus nur darauf, die Leute zu begeistern und sie dazu zu bringen, die Fortsetzung zu sehen.“

Zu Knuckles ergänzte der Director: „Er ist so ein wunderbarer Charakter, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man an die Serie herangehen kann, von denen die Fans wirklich begeistert sein könnten. […] Aber im Moment freue ich mich einfach darauf, die Leute dazu zu bringen, die Fortsetzung zu sehen.“

Vertont wird Knuckles in der Paramount+-exklusiven Live-Action-Serie vom britischen Schauspieler Idris Elba.

