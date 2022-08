Xbox Game Pass: 100 Millionen Abonnenten durch die Übernahme von Activision Blizzard?

Anfang des Jahres kündigte Microsoft die geplante Übernahme des US-Publishing-Giganten Activision Blizzard an. Geht es nach dem Analysten Michael Pachter, dann könnte dieser Schritt dafür sorgen, dass der Xbox Game Pass in den kommenden Jahren auf die Zahl von 100 Millionen Abonnenten wächst.

Im Gespräch mit Yahoo Finance Live sprach Wedbush Morgan-Analyst Michael Pachter noch einmal über Themen wie den Xbox Game Pass und die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Im Verlauf des Interviews räumte Pachter zunächst ein, dass er Microsofts Vision für einen Abo-Dienst im Bereich der Videospiele zunächst für eine schlechte Idee hielt. Vor allem die Tatsache, dass Microsoft in der Xbox One-Ära sowohl hinsichtlich der eigenen Studios als auch im Bereich der First-Party-Produktionen eher durchwachsen aufgestellt war, ließ Pachter seinerzeit am Erfolg des Xbox Game Pass zweifeln.

„Dann gingen sie auf Einkaufstour und kauften sechs unabhängige Studios, von denen das größte Obsidian ist. Sie sind sehr, sehr gut. Dann kauften sie Bethesda, ein riesiges Studio, und jetzt kaufen sie Activision“, führte Pachter aus und wies darauf hin, dass sich Microsoft durch die Übernahmen zum viertgrößten Videospiel-Publisher der USA aufschwingen wird.

Übernahmen der Schlüssel zum Erfolg?

Laut Pachter wird Microsoft durch die Übernahmen zu einem Giganten der Videospiel-Industrie, der in der Lage ist, den Xbox Game Pass mittels der eigenen Studios und Produktionen kontinuierlich auszubauen und so ganz neue Zielgruppen anzusprechen. „Ihre Zukunftsvision besagt: Lasst uns die Konsolen eliminieren“, so Pachter weiter. „Nutzen wir die Cloud und liefern wir Spiele auf jeden Bildschirm, den es gibt.“

„Und dieser potenzielle Markt umfasst 3,5 Milliarden Menschen. Ich glaube nicht, dass sie so viele Game Pass-Abonnenten bekommen werden. Aber wird es von 25 Millionen auf 100 Millionen ansteigen? Ja“, ergänzte Pachter, der auch ein paar Worte über die 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard verlor, die derzeit von den Wettbewerbshütern unter die Lupe genommen wird. Hier erwartet Pachter laut eigenen Angaben, dass der erfolgreiche Abschluss des Deals lediglich eine Frage der Zeit sei.

„Ich kann zuversichtlich sagen, dass die FTC keine Rechtsgrundlage hat, um dies anzufechten“, meint Pachter zur Übernahme. „Sie könnten es versuchen. Aber die Grundlage für eine Anfechtung wäre, dass, wenn Microsoft die Übernahme von Activision abschließt, sie die Spiele von Sonys Playstation-Plattform abziehen würden. Und Microsoft hat bereits gebloggt und getwittert, dass sie das nicht machen werden. Es gibt Verträge und sie werden sie einhalten.“

