Gotham Knights: Red Hood mit Trailer vorgestellt

Nightwing, Robin und Batgirl haben bereits ihre eigenen Trailer erhalten. Jetzt hat Warner Bros. Interactive auch Red Hood vorgestellt. Im unten eingebundenen Video seht ihr, was der rote Ritter so drauf hat.

Sein Ziel lautet, Gotham City um jeden Preis zu beschützen. Dafür wird er alles Notwendige tun. Was ist schon das Schlimmste, was ihm passieren kann? Durch die Hölle und wieder zurück ist er bereits gegangen, was er definitiv wieder tun würde.

Mit bürgerlichem Namen heißt der Superheld Jason Todd. Einst wurde er vom berüchtigten Joker ermordet, doch die Liga der Assassinen belebte ihn wieder. Dadurch wurde er mit mystischen Kräften ausgestattet, mit denen er sich zügig durch die Stadt bewegen kann.

Sowohl im Fern- als auch im Nahkampf effektiv

Red Hood wird als hochqualifizierter Scharfschütze und erprobter Nahkämpfer beschrieben. Das Maximum an menschlicher Stärke hat er längst erreicht.

Die anderen Character Trailer im Überblick:

Schon zu Beginn wird Red Hood eine gewisse Stärke besitzen. Das Gleiche gilt für die anderen drei Helden, da sie bereits grundlegende Fähigkeiten besitzen. Trotzdem werdet ihr jeden von ihnen dank individuellen Skilltrees wie in einem RPG weiterentwickeln können.

„Gotham Knights“ kommt am 25. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC in den Handel.

Weitere Meldungen zu Gotham Knights.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren