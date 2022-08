Star Wars Jedi Survivor: Story soll „interessante Fragen“ für Cal Kestis aufwerfen

Ende Mai wurde der Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ offiziell angekündigt. Bis auf einen kleinen Teaser, der jedoch kaum etwas zu der Story verrät, gab es zu „Star Wars Jedi: Survivor“ bisher nichts zu sehen. In einem Interview hielt sich nun auch der Cal-Kestis-Darsteller Cameron Monaghan recht bedeckt. Etwas kryptisch verriet er jedoch, dass das Spiel „zu einigen sehr interessanten Fragen für Cal und für das Universum“ führen soll.

Monaghan findet es interessant, wie sich seine Figur entwickelt

In dem Interview verriet der Schauspieler kaum Details zu dem kommenden Spiel, sprach aber gerne über die Rolle des Protagonisten Cal Kestis und deutete an, dass der Charakter gezwungen sein könnte, sich zu verändern. Angesprochen auf den Titel des Spiels, „Survivor“, betonte Cameron Monaghan, dass Cal Kestis in seinem Leben viel gesehen habe und es ihn immer wieder herausgefordert hat.

„Er ist jemand, der einen Genozid miterlebt hat, eine Säuberung von Menschen seiner Art, und der die meiste Zeit seines Lebens im Verborgenen gelebt hat“, so Monaghan in dem Interview. „Für mich ist ein Überlebender jemand, der in der Lage ist, trotz außergewöhnlicher Widrigkeiten durchzuhalten und ich denke, das ist ein großer Teil unserer Geschichte. Wir sehen Cal auf eine Art und Weise herausgefordert, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben und das bringt ihn in Momente, die schwieriger sind als alles, was seine Figur bisher erlebt hat. Ohne etwas zu verraten, denke ich, dass dies zu einigen sehr interessanten Fragen für Cal und auch für dieses Universum im Allgemeinen führt.“

Für Monaghan sei es diese Entwicklung, die Cal Kestis zu einem interessanten Charakter macht. „Es ist aufregend zu sehen, wie sich dieser Charakter im Laufe der Zeit verändern wird“, sagte er. „Es ist wirklich interessant zu sehen, wie sich diese Figur entwickelt. Das Game [Star Wars Jedi: Survivor] spielt etwa fünf Jahre nach dem ersten Titel. Außerdem sehen wir im Laufe der Geschichte, wie Cal sich auf sehr interessante Weise verändert. Es war eine Freude, diesen Charakter zu erforschen. Er ist ein wirklich einzigartiger Mensch in dieser Welt und ich glaube, das wird in der Geschichte auf eine Art und Weise vermittelt, die meiner Meinung nach auch moralisch sehr interessant und komplex sein wird.“

