Cult of the Lamb: Indie-Projekt von Devolver Digital erschienen – Launch-Trailer

Cult of the Lamb:

"Cult of the Lamb" bietet eine Roguelite-Erfahrung.

Als religiöses Schaf müsst ihr euch in „Cult of the Lamb“ euren eigenen Kult aufbauen. Hierbei erwartet euch in spielerischer Hinsicht eine Roguelite-Erfahrung, was bedeutet: Im Falle eures Todes geht es zurück an den Anfang. Ein paar Gegenstände dürft ihr aber behalten und mit steigendem Fortschritt wird die Spielfigur generell stärker.

Dungeons meistern und euren Kult aufbauen

Ingesamt vier Dungeons müssen von euch gemeistert werden. Sie werden von jeweils einem tierischen Gott beherrscht, den ihr am Ende besiegen müsst. Auf dem Weg dorthin bekommt ihr es mit all möglichen Kultisten und einem Zwischenboss zu tun.

Immer wenn ihr sterbt oder ein Dungeon erfolgreich abgeschlossen habt, geht’s zurück in euer Kult-Dorf. Alle rekrutierten Anhänger halten sich hier auf. Damit sie dauerhaft zufrieden sind, müsst ihr euch um ihre Bedürfnisse kümmern. Kocht ihnen frisches Essen, baut ihnen Unterschlüpfe oder errichtet ein Hospiz. Sind eure Anhänger zufrieden, erhaltet ihr als Dank Inspiration. Damit lassen sich neue Gebäude errichten.

Zudem könnt ihr die Kirche aufsuchen, wo sich Rituale durchführen lassen. Ihr stärkt dadurch euren Glauben, mit dem ihr wiederum eure Charakterwerte auflevelt.

Wer sich für ein Roguelite-Abenteuer mit Elementen aus einer Aufbausimulation begeistern kann, sollte mal einen Blick riskieren. Der Launch-Trailer bringt euch schon mal die Atmosphäre näher. Weil darin keine Ingame-Szenen gezeigt werden, könnt ihr euch danach noch die ersten 13 Minuten bei IGN ansehen.

„Cult of the Lamb“ ist für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC verfügbar. Im PS Store kann das Indie-Adventure in einigen Minuten gekauft werden. Der Preis beträgt 24,99 Euro.

