God of War Ragnarök: Führte der Respekt der Konkurrenz zu Verschiebungen?

Man muss sicherlich nicht über hellseherische Kräfte verfügen, um vorhersagen zu können, dass es sich bei „God of War: Ragnarök“ um einen der größten Blockbuster des Videospieljahres 2022 handeln wird.

Wie Tim Gettys von Kinda Funny berichtet, soll auch die Konkurrenz reichlich Respekt vor „God of War: Ragnarök“ haben. Dies führte laut Gettys sogar dazu, dass sich mehrere Entwickler und Publisher dazu entschieden haben sollen, dem Action-Titel bewusst aus dem Weg zu gehen. Oder anders ausgedrückt: Um nicht in direkte Konkurrenz mit „God of War: Ragnarök“ treten zu müssen, sollen gleich mehrere Spiele verschoben worden sein.

Da Gettys keine konkreten Namen nannte, ist allerdings unklar, auf welche Entwickler beziehungsweise Titel er sich im Detail bezieht. Ein möglicher Kandidat wäre Square Enix‘ Rollenspiel „Forspoken“, das im vergangenen Monat vom Oktober 2022 auf den Januar 2023 verschoben wurde.

Andere Publisher stellen sich der Herausforderung

Andere Entwickler und Publisher wiederum entschlossen sich dazu, an den geplanten Veröffentlichungen im Weihnachtsgeschäft festzuhalten und sich der namhaften Konkurrenz in Form von „God of War: Ragnarök“ zu stellen. Zu den besagten Titeln gehören das Superhelden-Action-RPG „Gotham Knights“, das genau wie „Call of Duty: Modern Warfare 2“ Ende Oktober veröffentlicht wird, oder Ubisofts Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“, das nahezu zeitgleich mit Kratos‘ neuem Abenteuer erscheint.

„God of War: Ragnarök“ wird am 9. November 2022 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und die Geschichte rund um die nordische Mythologie laut Game-Director Eric Williams zu einem packenden Finale führen. Im Laufe ihrer Reise erkunden Kratos und Atreus unter anderem die Welten des Lebensbaums Yggdrasil und sehen sich angesichts des drohenden Untergangs der nordischen Götterwelt mit der Frage konfrontiert, „ob ihnen ihre eigene Sicherheit oder die der neun Reiche wichtiger ist“.

