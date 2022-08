Lion: Echtzeit-Demo von Unity läuft mit 4K und 30 FPS auf der PS5

Gestern hat Unity Software Inc. eine Echtzeit-Demo namens "Lion" hochgeladen. Damit gibt das Softwareunternehmen einen kurzen Ausblick auf die Zukunft.

„Lion“ soll euch zeigen, was grafisch in der Zukunft alles möglich ist. Es handelt sich um eine kurze Realtime-Demo, die Unity Software Inc. mit den hauseigenen Art Tools entwickelt hat.

Schaut euch das Video jetzt an:

Hiermit veranschaulicht das Softwareunternehmen, wie Künstlern dabei geholfen wird, durch permanentes Weiterentwickeln der Technologie „grenzüberschreitende Visuals“ zu erstellen. Zum Einsatz gekommen sind folgende Tools: Ziva, Wētā Digital, SyncSketch, SpeedTree und der Unity-Editor. Viele Tools stehen schon öffentlich zur Verfügung und werden weltweit verwendet.

„Wir wollen sicherstellen, dass unsere Tools zusammenarbeiten und den Entwicklern einen großartigen Workflow für die Erstellung von Charakteren und Kreaturen ermöglichen. Ein Teil des Ziels bei der Erstellung dieser Demo war es also, unsere Unity Art Tools in einer Produktionsumgebung zu validieren, reale Produktionsanforderungen zu lösen, mit denen Künstler regelmäßig konfrontiert werden, und unsere Tools und Workflows insgesamt zu verbessern und robuster zu machen“, teilt Unity Software Inc. mit.

Interessant: Diese Tech-Demo wird auf der PlayStation 5 abgespielt. Die Auflösung beträgt 4K, während die Bildwiederholrate bei 30 FPS liegt.

Die verantwortlichen Entwickler waren bei der Erstellung über zahlreiche Länder verteilt. Um aus der Ferne effektiv zusammenarbeiten zu können, haben sie das visuelle Kollaborationstool SyncSketch eingesetzt.

Zuschauer sind fasziniert

In den Kommentaren zeigen sich die Zuschauer begeistert. Unter anderem wird die unglaublich detaillierte Haarsimulation gelobt. Einer von ihnen schreibt: „Dies ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich ein animiertes CG-Tier gesehen habe, das sich fast wie ein echtes Tier bewegt.“

