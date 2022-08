Mega Drive Mini 2: Elf weitere Klassiker bestätigt – Ecco the Dolphine und mehr

Mit dem Mega Drive Mini 2 kündigte der japanische Publisher und Entwickler Sega vor einigen Wochen eine weitere Miniaturversion einer bekannten Konsole an.

Offiziellen Angaben zufolge wird der Mega Drive Mini 2 mit insgesamt 50 bekannten Klassikern ausgeliefert. Zu den Besonderheiten gehört die Tatsache, dass neben dem Mega Drive auch die Mega CD-Erweiterung berücksichtigt wird. Heute stellte Sega elf weitere Klassiker vor, die auf dem Mega Drive Mini 2 vorinstalliert sind.

Anbei die offizielle Übersicht der heute bestätigten Titel.

Ecco the Dolphin CD (Mega CD)

Gain Ground (Mega Drive)

Phantasy Star II (Mega Drive)

Populous (Mega Drive)

Robo Aleste (Mega CD)

Romance of the Three Kingdoms III (Mega CD)

Shin Megami Tensei (Mega CD)

Sorcerian (Mega Drive)

Tenka Fubu: Eiyutachi no Houkou (Mega CD)

Tougi Ou: King Colossus (Mega Drive)

Viewpoint (Mega Drive)

Geht Europa dieses Mal leer aus?

Die neue Mini-Konsole aus dem Hause Sega wird am 27. Oktober 2022 in Japan und Nordamerika erscheinen. Wie sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, könnten europäische Retro-Fans dieses Mal leer ausgehen. So wiesen die Verantwortlichen von Sega kürzlich darauf hin, dass der weltweite Mangel an Halbleitern dazu führte, dass das Mega Drive Mini 2 in einer deutlich geringeren Auflage produziert werden konnte, als zunächst geplant.

„Durch die Verwendung des Japan Store-Systems von Amazon stellten wir fest, dass zumindest eine kleine Anzahl von Einheiten über Amazon.com verkauft werden konnte. Daher wurde ein Teil für die Herstellung der nordamerikanischen Version zugewiesen“, so das Unternehmen.

Während das Mega Drive Mini 2 in Japan für umgerechnet 72 US-Dollar angeboten wird, werden in Nordamerika etwa 108 US-Dollar fällig. Aufgrund des Versands aus Japan werden zudem 21,99 US-Dollar an Versandkosten fällig.

