Sony: Laut Microsoft werden Entwickler dafür bezahlt, auf den Game Pass zu verzichten

Wegen der geplanten Übernahme von Activision Blizzard mussten die Redmonder bei der brasilianischen Wettbewerbsbehörde mehrere Dokumente einreichen. Diese Papiere dienen als Überprüfung für den im Januar verkündeten Mega-Deal.

Darin stellt Microsoft die Behauptung auf: Sony PlayStation verhindert das weitere Wachstum des Game Pass! Angeblich werden Entwickler dafür bezahlt, auf eine Aufnahme in den Abonnementdienst zu verzichten.

Wachstum durch Sony angeblich verhindert

„Microsofts Fähigkeit, den Game Pass weiter auszubauen, wurde durch Sonys Wunsch, dieses Wachstum zu verhindern, behindert. Sony zahlt für Sperrrechte, um Entwickler daran zu hindern, Inhalte zu Game Pass und anderen konkurrierenden Abonnementdiensten hinzuzufügen“, wurde aus dem portugiesischen übersetzt.

Ob Sony wirklich Geld in die Hand nimmt, um Spiele vom Game Pass fernzuhalten? Wahrscheinlich sind Exklusivrechte gemeint, die sich auf den hauseigenen Dienst (PlayStation Plus) beziehen. Und in Verträgen mit Publishern sind verschiedenste Klauseln enthalten, die eine Veröffentlichung in konkurrierenden Abo-Diensten unterbinden.

Mit der plattformübergreifenden Umsatzbeteiligung hat Sony schon einmal für eine Art Sperre gesorgt. Dadurch waren Publisher dazu gezwungen, eine Lizenzgebühr an die japanische Tochtergesellschaft abzudrücken. Letztes Jahr meinte Tim Sweeney, CEO bei Epic Games, dass lediglich Sony solch eine Entschädigung verlangt habe.

Jedenfalls sichern sich sowohl Sony als auch Microsoft regelmäßig Exklusivrechte, um sich Vorteile gegenüber der Konkurrenz zu beschaffen. Dafür investieren beide Konsolenhersteller immer wieder hohe Beträge.

Nach aktuellem Stand hat sich Sony Interactive Entertainment zu diesem Vorwurf nicht geäußert. Ob das überhaupt passieren wird, bleibt abzuwarten.

Dass der PlayStation-Hersteller im Game Pass eine Gefahr sieht, ist mittlerweile offensichtlich. Abonnementmodelle dieser Art könnten der Qualität von Spielen schaden, hieß es kürzlich.

Quelle: The Verge

