Street Fighter 6: Die Musik wird stark vom Hip-Hop beeinflusst

Im nächsten Jahr möchte Capcom mit „Street Fighter 6“ die Kampfspielreihe einmal mehr revolutionieren. Dabei soll sich nicht nur spielerisch einiges verändern, auch beim Soundtrack möchten die Verantwortlichen frischen Wind ins Spiel bringen.

Der Sound der Straße

In einem aktuellen Interview mit Spin sprachen der Producer Shuhei Matsumoto und der Lead Composer Yoshiya Terayama über die musikalischen Einflüsse, die in „Street Fighter 6“ zu hören sein werden.

„Street Fighter 6 ist sehr respektvoll gegenüber früheren Arbeiten, wie das originale Street Fighter und Street Fighter 2“, sagte Matsumoto. „Wir nehmen neue Herausforderungen an, während wir das Fundament ehren. Ihr könnt definitiv Hip-Hop erwarten, Wir haben uns eine Menge Mühe damit gegeben, wie es klingt.“

Auch Terayama bestätigte, dass man sich für den neuen Teil stark von der Hip-Hop-Kultur beeinflussen ließ, wobei man die melodische Musik aus den vorherigen Spielen respektiert und sie mit den verschiedenen Hip-Hop-Elementen verbindet.

Im Weiteren heißt es seitens Matsumoto: „Einige gute Beispiele dafür, wie Street Fighter seine Hip-Hop-Einflüsse zeigte sind die Graffiti in der Introsequenz des originalen Street Fighters sowie die Hip-Hop-Sounds aus Street Fighter 3. Schließlich steht „Street“ im Namen. Graffiti, Tanz, Rap und DJ-Sounds ─ ich möchte all diese vier Hauptelemente in Street Fighter 6 einbauen“.

Die Charaktere werden auch ihre eigenen Theme Songs erhalten, wobei man sich laut Terayama die Gedanken machte, wie es sein würde, wenn all diese Charaktere in den Straßen auftauchen. Man spürt auch den Druck, etwas Neues zu erschaffen, statt sich einfach auf neue Arrangements von Klassikern zu verlassen. Deshalb baut man die Kultur und die Kunst eines jeden Landes ein, das man repräsentiert. Deshalb kann man bereits an den Instrumenten und den Techniken erkennen, woher die verschiedenen Kämpfer stammen.

„Street Fighter 6“ hat noch keinen konkreten Erscheinungstermin erhalten, befindet sich allerdings für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC in Entwicklung.

