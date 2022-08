UK-Charts: Horizon nicht dabei – Die meistverkauften Spiele im Juli

In den Wochen-Charts Top, in den Monats-Charts Flop: Während "Horizon Forbidden West" Woche für Woche weit oben vertreten war, spielt das Action-RPG auf den Monat hochgerechnet keine Rolle.

Kürzlich berichteten wir, dass „Horizon Forbidden West“ in der letzten Juliwoche erneut auf Platz eins stand. Rechnet man die Verkäufe auf den gesamten Monat hoch und berücksichtigt noch die digitalen Verkäufe, sieht das gänzlich anders aus. In diesem Fall ist das Action-RPG von Guerrilla Games überhaupt nicht vertreten.

PS5-Bundle nicht eingerechnet

Der Hauptgrund für die hohen Platzierungen war nämlich das angebotene PS5-Bundle. Zusammen mit der Konsole sind die Käufer dadurch in den Besitz von „Horizon Forbidden West“ gekommen. In den monatlichen Charts wurde dieses Bundle komplett außen vor gelassen.

Tatsächlich sind in den letzten drei Monaten 50 Prozent der PS5-Verkäufe auf das Bundle zurückzuführen. Aus diesem Grund konnte das postapokalyptische Abenteuer in dieser Zeit mit Aloy fünf mal die Spitze der Retail-Charts erklimmen.

Hier der Beweis für das Fehlen von „Horizon Forbidden West“:

F1 22 LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Grand Theft Auto 5 FIFA 22 Red Dead Redemption 2 Nintendo Switch Sports Call of Duty: Black Ops 3 The Quarry WWE 2K22 EA Sports UFC 4 Far Cry 6 Elden Ring Xenoblade Chronicles 3 NBA 2K22 Star Wars Jedi: Fallen Order Mario Kart 8 Deluxe Minecraft: Switch Edition The Crew 2 GTA Online Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Lediglich bei den Nintendo-Spielen waren die digitalen Verkäufe nicht verfügbar.

Das beliebteste Spiel im Juli war also die Rennsimulation „F1 22“. Dahinter reihen sich bewährte Dauerbrenner wie „GTA 5“ oder „FIFA 22“ ein. Etwas überraschend ist zudem der siebte Platz, wo sich der Treyarch-Shooter „Call of Duty: Black Ops 3“ befindet.

Widmen wir uns den Konsolenverkäufen: Knapp 104.000 Konsolen wurden im vergangenen Monat verkauft. Gegenüber dem Juni waren das 16 Prozent weniger, doch bei der PS5 sind die Verkäufe mit 14 Prozent am wenigsten zurückgegangen. Damit ist die Sony-Hardware aktuell die zweiterfolgreichste Konsole des Jahres in Großbritannien. Am gefragtesten war die Nintendo Switch, die Xbox Series X/S befindet sich auf Platz drei.

Beim Zubehör griffen die Käufer am häufigsten zum weißen DualSense-Controller. Auf Platz zwei befindet sich die schwarze Variante des PS5-GamePads. Des Weiteren stieg das Stealth C6-100 Gaming Headset um ganze 147 Plätze auf und belegt nun Platz fünf. Der Grund dafür ist ein PS5-Bundle.

Quelle: GamesIndustry

