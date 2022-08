Alone in the Dark: Reboot mit ersten Bildern, Packshot und Story-Details geleakt

Alone in the Dark:

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde der Reboot zur Horror-Serie "Alone in the Dark" nun mit ersten Bildern und Details geleakt. Wir können wohl davon ausgehen, dass die offizielle Ankündigung im Rahmen des heutigen "THQ Nordic Digital Showcase 2022" erfolgen wird.

"Alone in the Dark" bekommt einen Reboot spendiert.

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass THQ Nordic an einem Reboot der Horror-Serie „Alone in the Dark“ arbeiten könnte. Auch wenn eine offizielle Stellungnahme des Publishers noch aussteht, können wir mittlerweile davon ausgehen, dass der Titel im Laufe des heutigen Abends angekündigt beziehungsweise enthüllt wird.

Mit „Smartoys“ aus Belgien entpuppte sich nämlich ein weiteres Mal ein Händler als Spielverderber und leakte die bevorstehende Ankündigung eines neuen Titels – in diesem Fall „Alone in the Dark“. Wie sich dem geleakten Produkteintrag entnehmen lässt, entsteht der Reboot in Zusammenarbeit mit dem Studio Pieces Interactive („Puzzlegeddon“, „Magicka 2“)

Zu den versorgten Plattformen gehören demnach der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Erste Details zur Handlung des Reboots

Auch erste Details zur Handlung von „Alone in the Dark“ wurden im Rahmen des Produkteintrags genannt. Demnach treffen in dem Reboot die Elemente des psychologischer Horrors und des Southern-Gothics aufeinander. Weiter heißt es, dass wir es hier mit „einem Liebesbrief an die klassischen Alone in the Dark-Abenteuer der Neunziger Jahre“ zu tun haben, der mit Edward Carnby oder Emily Hartwood gleich zwei spielbare Charaktere bietet.

Euch verschlägt es in den tiefen Süden der USA. In den späten 1920er Jahren geht ihr dem mysteriösen Verschwinden von Emilys Onkel auf den Grund und werdet dabei immer tiefer in eine dunkle Verschwörung verstrickt. „Alone in the Dark“-typisch erkundet ihr eine düstere Spielwelt und trefft dort auf mysteriöse Bewohner, gefährliche Monster und schaurige Schauplätze.

Für die Arbeiten an der Geschichte konnte der bekannte Autor Mikael Hedberg verpflichtet werden, der bereits für die Geschichten beliebter Horror-Titel wie „SOMA“ oder „Amnesia“ verantwortlich war und seine Erfahrungen in die Handlung des „Alone in the Dark“-Reboots einfließen lassen wird.

Die offizielle Ankündigung des Horror-Abenteuers erfolgt aller Voraussicht nach im Rahmen des „THQ Nordic Digital Showcase 2022“, das am heutigen Freitag Abend, um 21 Uhr unserer Zeit stattfindet.

