Apex Legends: Belohnungen für Levelaufstieg werden nicht immer gewährt

Am vergangenen Dienstag hatte Respawn Entertainment die 14. Season des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ an den Start gebracht. Neben einigen neuen Inhalten wie der Legende Vantage, einen Battle Pass und eine neue Version der Königsschlucht haben die Entwickler auch zahlreiche spielerische Änderungen in einem umfangreichen Patch ins Spiel gebracht.

Keine Belohnungen?

Allerdings haben sich auch einige Fehler eingeschlichen, die die Spielerfahrung beeinträchtigen können. So kann es unter anderem passieren, dass die Fähigkeiten der Legenden vertauscht werden können. Darüber hinaus gibt es Schwierigkeiten mit dem Levelsystem, dessen Maximalstufe endlich erhöht wurde.

Laut Spielerberichten kann es vorkommen, dass man keine Belohnungen für einen Levelaufstieg erhält, Dementsprechend kann es sein, dass man weder die verdienten Apex-Packs noch die Legendentoken freigeschaltet bekommt. Diesbezüglich haben sich die Entwickler via Twitter bereits zu Wort gemeldet:

„Wir untersuchen aktuell ein Problem, das mit der gestrigen Veröffentlichung von Gejagt aufgetaucht ist und verhindert, dass die Spieler die korrekten Belohnungen beim Levelaufstieg erhalten. Wir werden ein Update in diesem Thread liefern, sobald wir eins haben. Wir wissen eure Geduld mit diesen neuen Änderungen zu schätzen.“

Weitere Meldungen zu Apex Legends:

Es bleibt abzuwarten, ob Respawn Entertainment in Kürze eine Lösung für das Problem findet.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Apex Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren