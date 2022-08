Gotham Knights: Dev-Diary liefert Eindrücke und Details zur offenen Spielwelt

Zum Abschluss der Woche versorgte uns WB Games Montreal mit einem weiteren ausführlichen Entwickler-Tagebuch, in dem auf die Arbeiten am Action-Rollenspiel "Gotham Knights" eingegangen wird. Dieses Mal dreht sich alles um die Gestaltung der offenen Spielwelt und die Darstellung von Gotham City.

Langsam aber sicher nähert sich das von WB Games Montreal entwickelte Superhelden-Abenteuer „Gotham Knights“ offiziellen Angaben seiner Fertigstellung.

Zum Abschluss der Woche versorgte uns das kanadische Studio mit einem frischen Entwickler-Tagebuch zum ambitionierten Action-Rollenspiel, das es auf eine Laufzeit von knapp zehn Minuten bringt. Im Rahmen des neuesten Videos gehen die Entwickler von WB Games Montreal auf die Gestaltung der offenen Spielwelt ein und verraten euch, wie die düsteren Straßen von Gotham City zu virtuellem Leben erweckt wurden.

Neben interessanten Details liefert euch das neue Entwickler-Tagebuch zudem frische Eindrücke aus der Welt von „Gotham Knights“.

Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen

In „Gotham Knights“ führt euer Weg in eine alternative Version der fiktiven Metropole Gotham City, in der Batman plötzlich verstarb. Nun liegt es an seinen vier Partnern Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing, auf den Straßen von Gotham City für Recht und Ordnung zu sorgen und den Kampf gegen das organisierte Verbrechen aufzunehmen. Wie die Macher von WB Games Montreal kürzlich noch einmal klar stellten, sollten wir in „Gotham Knights“ nicht mit der Rückkehr von Batman rechnen, da der dunkle Ritter „ein für alle Mal tot sei“.

Im spielerischen Bereich wird es euch „Gotham Knights“ ermöglichen, nach Belieben zwischen den vier verschiedenen Helden hin- und herzuschalten, diese kontinuierlich zu verbessern und Gebrauch von ihren individuellen Fähigkeiten zu machen. Offiziellen Angaben zufolge verfügt jeder der vier Helden über seinen ganz eigenen Spielstil, wodurch gewährleistet ist, dass sowohl Spieler, die lieber heimlich vorgehen, als auch Zeitgenossen, die gerne die offene Konfrontation suchen, auf ihre Kosten kommen.

Des Weiteren ist eine kooperative Mehrspieler-Komponente mit von der Partie, die es euch ermöglicht, euch mit Freunden beziehungsweise Freundinnen zusammenzuschließen. „Gotham Knights“ wird ab dem 25. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

