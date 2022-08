Opening Night Live 2022: Bietet laut Keighley „Überraschungen, die man so nicht erwartet hätte“

Auch in diesem Jahr wird die Gamescom mit dem von Geoff Keighley produzierten und moderierten "Opening Night Live"-Event eingeläutet. Wie Keighley verspricht, dürfen wir uns über diverse Neuankündigungen und Überraschungen freuen, mit denen in dieser Form wohl niemand gerechnet hätte.

Nachdem die Verantwortlichen der Kölner Messe in den vergangenen zwei Jahren COVID-19-bedingt dazu gezwungen waren, auf eine rein digitale Veranstaltung zu setzen, kehrt die Gamescom in diesem Jahr endlich zum Publikumsverkehr zurück.

Nichts geändert hat sich hingegen an der Tatsache, dass die Messe auch in diesem Jahr vom „Opening Night Live“-Event eingeläutet wird. Wie kürzlich versprochen, werden uns in rund zwei Stunden nicht weniger als 30 Titel präsentiert. Kurz vor dem Start der Gamescom 2022 legte Produzent und Moderator Geoff Keighley noch einmal nach und wies darauf hin, dass wir uns zudem auf die eine oder andere Überraschung freuen dürfen, „die man in dieser Form nicht erwarten würde“.

Was damit genau gemeint ist, verriet Keighley allerdings nicht.

Keighley verspricht spannende Gäste und überraschende Ankündigungen

Stattdessen führte er aus: „Wir haben einige sehr coole Gäste, die nach Deutschland kommen, um sich uns auf der Bühne anzuschließen, um ihre Spiele zu enthüllen und neue Inhalte zu präsentieren. Wir haben eine Mischung aus bereits angekündigten Spielen und einer ganzen Reihe neu angekündigter Spiele.“

„Wir haben einige gute Sachen. Wir haben die Aufstellung der Unternehmen, die dort sein werden, noch nicht wirklich bekannt gegeben. Aber ich denke, wir haben einige coole Überraschungen und Dinge, von denen ich denke, dass die Leute nicht erwarten würden, dass sie dort sind … Es gibt viele Spiele. Wir haben zwei Stunden an Inhalt, um euch Gameplay-Clips, Trailer und Ankündigungen zu zeigen“, heißt es weiter.

Das „Opening Night Live“-Event zur Gamescom 2022 findet am 23. August 2022 um 20 Uhr statt. Wir sind für euch natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Neuigkeiten und Ankündigungen versorgen.

Quelle: Videogames Chronicle

