Outcast 2 – A New Beginning: Frischer Trailer liefert Spielszenen und Story-Details

Auch zum kommenden Open-World-Titel "Outcast 2: A New Beginning" veröffentlichte THQ Nordic im Zuge des heutigen Games-Showcase einen frischen Trailer. In diesem wird nicht nur auf die Geschichte des Sequels eingegangen. Darüber hinaus warten Eindrücke aus der offenen Spielwelt.

Nach mehr als 22 Jahren wurde im vergangenen Jahr endlich ein Nachfolger zum legendären Open-World-Klassiker „Outcast“ angekündigt, der sich unter dem Namen „Outcast 2: A New Beginning“ in Entwicklung befindet.

Im Zuge des heutigen „THQ Nordic Digital Showcase 2022“ bedachte uns der Publisher mit dem „Legend of the Ulukaï“ genannten Story-Trailer, in dem zum einen auf die Geschichte des Nachfolgers eingegangen wird. Darüber hinaus liefert uns der Trailer neue Spielszenen und ermöglicht uns einen Blick auf die offene Spielwelt von „Outcast 2: A New Beginning“, die ihr erneut in der Rolle des Protagonisten Cutter Slade erkundet.

Ein Releasetermin wurde bisher leider nicht genannt.

Die Entwickler hinter dem Original kehren zurück

Unter dem Dach der Appeal Studios fanden sich zahlreiche Entwickler zusammen, die mit dem originalen „Outcast“ aus dem Jahr 1999 das Genre der Open-World-Spiele revolutionierten. In der Rolle von Cutter Slade findet ihr euch im Sequel erneut auf dem Planeten Adelpha wieder. Bei eurer Ankunft müsst ihr erschreckt feststellen, dass die Talaner von einer durchtriebenen Macht versklavt wurden, die sich gleichzeitig daran macht, die wertvollen Ressourcen des Planeten auszubeuten.

Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten, greift ihr unter anderem auf ein umfangreiches Crafting-System zurück, das euch in die Lage versetzt, eigene Waffen zu erschaffen. Bei der Erkundung der offenen Spielwelt wiederum ist das Jetpack eine nicht zu unterschätzende Hilfe. Besonders großen Wert legen die Entwickler der Appeal Studios laut eigenen Angaben auf die dynamische Geschichte, bei der ihr selbst entscheiden könnt, in welchem Tempo ihr diese vorantreibt.

„Outcast 2: A New Beginning“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

