Sonic Frontiers: Verschiebung erneut ausgeschlossen

Ein weiteres Mal hat SEGA eine Verschiebung des intern geplanten Release-Termins ausgeschlossen. Das haben die Vizepräsidenten in einer Frage-Antwort-Runde ihres jüngsten Informationsgesprächs klargemacht.

Auch wenn das Gameplay zu „Sonic Frontiers“ durchaus Kritik hervorrief, scheint Sega am diesjährigen Release festzuhalten. Im kürzlich abgehaltenen Informationsgespräch von SEGA teilte der Vorstand nämlich mit: „Wir denken nicht daran, den Launch zu diesem Zeitpunkt zu verschieben.“

Auch Team Sonic ist gegen eine Verschiebung

Nicht zum ersten Mal wird eine mögliche Verschiebung von öffentlicher Seite dementiert. Nachdem die ersten Ingame-Szenen zu Gesicht bekamen, haben sich viele Fans eine Verzögerung der Markteinführung gewünscht. Takashi Iizuka, Studio-Chef vom Sonic Team, äußerte sich anschließend dazu. Dabei schloss er eine spätere Veröffentlichung aus und kritisierte, dass viele das neue Gameplay nicht verstehen.

Die Erwartungen an „Sonic Frontiers“ sind auf jeden Fall hoch. Im weiteren Statement heißt es: „Wir haben hohe Erwartungen an Sonic Frontiers, den Haupttitel, der in diesem Winter auf den Markt kommen soll.“

Außerdem habe sich die Videospieladaption positiv auf den Verkauf der „Sonic“-Spiele ausgewirkt. Sowohl die Wiederholungskäufe als auch das Lizenzgeschäft habe davon profitiert. Das Gleiche erwarten sich die Verantwortlichen vom Nachfolger, der im Frühjahr in den Kinos lief.

Weitere Meldungen zu „Sonic Frontiers“:

Der Open World-Platformer wird für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC entwickelt. Sobald der genaue Veröffentlichungstermin bekannt ist, werdet ihr es schnellstmöglich auf PLAY3 erfahren.

Weitere Meldungen zu Sonic Frontiers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren