THQ Nordic Digital Showcase 2022: Verfolgt das Event bei uns im Livestream

Über Langeweile können sich Spieler und Spielerinnen in diesem Monat sicherlich nicht beklagen. Schließlich startet in weniger als zwei Wochen die diesjährige Gamescom, die nach der COVID-19-Krise der vergangenen Jahre endlich wieder zum Publikumsverkehr zurückkehrt.

Bereits im Vorfeld von Europas wichtigster Messe für Videospiele findet der im April bestätigte „THQ Nordic Digital Showcase 2022“ statt, den der Publisher zum einen nutzen möchte, um Updates zu Titeln zu liefern, die schon angekündigt wurden und sich bei den diversen Studios und Partnern von THQ Nordic in Entwicklung befinden.

Darüber hinaus dürfen wir uns laut dem Unternehmen über Neuankündigungen sowie die eine oder andere Überraschung freuen.

Eine Ankündigung wurde bereits geleakt

Eine namhafte Ankündigung beziehungsweise Enthüllung wurde bereits im Vorfeld des „THQ Nordic Digital Showcase 2022“ geleakt. Hierbei haben wir es mit dem Reboot von „Alone in the Dark“ zu tun, der sich allem Anschein nach bei Pieces Interactive für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet. Die Geschichte rückt die beiden Protagonisten Edward Carnby und Emily Hartwood in den Mittelpunkt, die sich auf die Suche nach Emilys verschwundenem Onkel begeben.

Zudem ist bekannt, dass wir unter anderem mit Updates zu „Jagged Alliance 3“ und „Outcast 2 – A New Beginning“ bedacht werden. Wer den digitalen Showcase live mitverfolgen möchte, ist bei uns genau richtig. So haben wir den entsprechenden Livestream unterhalb dieser Meldung für euch zur Ansicht eingebunden.

Los geht es am heutigen Freitag Abend um 21 Uhr unserer Zeit.

