Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Frischer Trailer vom THQ Nordic Showcase

Zum in wenigen Wochen erscheinenden Action-Remake "Destroy All Humans! 2 - Reprobed" ist ein neuer Trailer erscienen, der auf Cryptos Rachefeldzug vorbereitet.

In wenigen Wochen werden THQ Nordic und Black Forest Games das Actionspiel „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam) veröffentlichen. Als Einstimmung auf die Veröffentlichung am 30. August 2022 hatten die Verantwortlichen im gestrigen Showcase einen weiteren Trailer zum Remake präsentiert.

Die Unterwerfung der Menschheit

Auch im zweiten Teil wird Crypto mit der Lizenz zum Sondieren wieder für Action sorgen, wobei der König der bösen Außerirdischen in den 60ern landet. Nachdem der KGB das furonische Mutterschiff zerstört hat, sinnt Crypto nach Rache, auch wenn er mit den haarlosen Affen zusammenarbeiten muss, um die Erde zu unterwerfen.

Dementsprechend wird man den Hippies zeigen, dass man mit altbekannten Waffen und neuen Technologien die Kontrolle hat, wobei man mit dem Raumschiff auch auf die fiktionalen Städte schießen kann. Eine viel größere, viel offenere Welt wird als Schauplatz für das Abenteuer dienen. Zudem kann man Menschen aus verschiedenen Ländern sammeln und sie zu Gen-Cocktails zerquetschen.

Auf Wunsch kann man „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ auch im kooperativen Mehrspieler erleben. Somit wird man sich nicht alleine in das Abenteuer stürzen müssen. Hier ist erst einmal der neueste Trailer vom THQ Nordic Showcase:

